Карта боевых действий 2 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 2 мая 2024 года неподвластна никаким дождям, туманам, адским лучам солнца и любым другим силам природы, ведь только украинские защитники способны внести свои коррективы в линии разграничения.

Пока враг все еще считает, что он решает судьбу всего мира, завершение его собственной истории уже написано кровью на украинских полях и терриконах Донбасса.

А чтобы противник не затянул и наш народ с собой в бездну забвения, поддержка сил обороны Украины как ежедневным донатом, так и любым действием, направленным на помощь защитникам и защитницам, остается такой же жизненной необходимостью, как и дышать.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска могут решить наступать со своих позиций к северу от Авдеевки по направлению к Торецку, чтобы усилить свои наступательные операции вблизи Часового Яра. Это, вероятно, потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил такого наступления.

В то же время российские войска продолжили наступление возле Кременной, Часового Яра и Работиного.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 100 боевых столкновений. В общем, враг нанес два ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Водолаги, Ямное Сумской области, Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Хреновка Черниговской области, Кореньок, Волфино, Великая Березка, Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены девять атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Макеевка, Невское Луганской области, Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменского, Спорного, Нового Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиаудара в районе населенного пункта Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. В их числе Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Прасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Лобковое Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Малиновка, Белогорье, Работино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Николаевка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по одному пункту управления и по семи районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления БпЛА и одному району сосредоточения личного состава противника.

Но после освобождения всех украинских территорий нас ждут не только приятные эмоции, но и новые вызовы. Ведь придется расследовать дела предателей. Читай истории приспешников убийц и какая ответственность предусмотрена за коллаборационизм.

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