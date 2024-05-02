Карта бойових дій 2 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 2 травня 2024 непідвласна жодним дощам, туманам, пекельним променям сонця та будь-яким іншим силам природи, адже лише українські захисники здатні внести свої корективи в лінії розмежування.

Поки ворог ще досі вважає, що він вирішує долю всього світу, завершення його власної історії вже написане кров’ю на українських полях та териконах Донбасу.

А щоб супротивник не затягнув і наш народ із собою в безодню забуття, підтримка Сил оборони України як щоденним донатом, так і будь-якою дією, спрямованою на допомогу захисникам та захисницям, лишається такою самою життєвою необхідністю, як і дихати.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська можуть вирішити наступати зі своїх позицій на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб підсилити свої наступальні операції поблизу Часового Яру. Це, ймовірно, вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для такого наступу.

Водночас російські війська продовжили наступ поблизу Кремінної, Часового Яру та Роботиного.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 100 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області, Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Хрінівка Чернігівської області, Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів. Серед них Макіївка, Невське Луганської області, Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Противник також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Лобкове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив п’ять безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Завдав авіаударів в районах населених пунктів Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Миколаївка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по одному пункту управління та по семи районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління БпЛА та одному району зосередження особового складу противника.

Та після звільнення всіх українських територій на нас чекають не лише приємні емоції, але й нові виклики. Адже доведеться розслідувати справи зрадників. Читай історії поплічників убивць та яка відповідальність передбачена за колабораціонізм.

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