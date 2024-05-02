В ніч на 2 травня окупанти обстріляли Одесу. Росіяни знищили цивільну інфраструктуру, зокрема, влучили у депо Нової пошти — про це повідомляє Нова пошта у своєму Х. Що відомо про інші наслідки обстрілу Одеси в ніч з 1 на 2 травня 2024 року — далі у матеріалі.

Вибухи в Одесі 1 травня: горіло відділення Нової пошти

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти.

Після прильоту тривала ліквідація пожежі.

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— У навколишніх будинках є вибиті вікна. Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення, — повідомив Кіпер.

За повідомленням рятувальників, від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи. Залучено 19 одиниць техніки.

На обстріл Одеси відреагувала посолка США Бріджит Брінк.

— Ще одна жахлива російська атака на Одесу балістичними ракетами, внаслідок якої сталося влучання в склад, звідки розсилають товари по всій Україні, поранено 14 людей, — зазначила Бріджит Брінк.

Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів????



Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.



Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj — Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Нова пошта Одеса: фото

Горіло депо Нової пошти в Одесі! Наслідки нічного обстрілу росіян / 9 Фотографій

Яка ситуація в Одесі після атаки на склад Нової пошти, дивись у відео:

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