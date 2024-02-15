Взрывы в Запорожье 15 февраля — что известно и какая ситуация в городе сейчас

Российские оккупанты атаковали Запорожье, 15 февраля 2024 года. Что известно о взрывах в Запорожье — есть ли пострадавшие и куда попали оккупанты, рассказываем дальше.

Взрывы в Запорожье 15 февраля: что известно

Обновлено: в ОВА уточнили, что в результате утренней атаки пострадали шесть человек.

По последним данным, шесть пострадавших (четыре мужчины, две женщины). Одна женщина в тяжелом состоянии, у других состояние среднее, — сообщили там.

Утром 15 февраля враг атаковал Запорожье. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры, один человек пострадал. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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— В результате российских обстрелов города Запорожья один человек ранен. Предварительно известно о попадании по одному из объектов инфраструктуры, — написал он.

Потом секретарь городского головы Анатолий Куртев уточнил, что ранения получили четыре человека.

По уточненным данным, в результате российских обстрелов Запорожья получили ранения четыре человека.

Также известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли. Там выбиты окна и повреждены кровли.

Под атакой оказался и Львов. Что известно о попадании во Львове, мы писали раньше.

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