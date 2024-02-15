Ранок 15 лютого у львівʼян розпочався раніше звичайного. О пів на сьому ранку в місті пролунали потужні вибухи у спальному районі.

Що відомо про атаку на Львів 15 лютого, розповідаємо далі.

Вибухи у Львові 15 лютого: що відомо та чи є постраждалі

Про місце влучання у Львові офіційно поки не говорять, однак відомо, що поранення дістали двоє цивільних людей. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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— Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі.

Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа.

За оновленою інформацією, загалом пошкоджено 19 житлових будинків, вибито понад 400 вікон. Про це Радіо Свобода повідомив міський голова Садовий. Постраждали також дві школи, дитячий садок та бізнес-центр. Наразі приймається рішення щодо компенсації.

Атака на Львів 15 лютого: цивільні люди постраждали, пошкоджено 19 будинків / 3 Фотографії

Відомо, що зараз на місці працюють всі служби, перекрили також дорогу на Науковій для транспорту. Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, а трамвай їздить без змін.

Мер міста Андрій Садовий додав, що на регіон летіло понад десять ракет. Окрім житлових будинків, ушкоджень зазнала й місцева школа.

У Львові через обстріл пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури.

Аби убезпечитися від наслідків російських атак, варто слідкувати за картою повітряних тривог по Україні та іти до укриття під час загрози.

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