Ніч з 14 на 15 лютого видалася для українців страшною. Росіяни масово обстріляли кілька цивільних міст, серед яких Київ, Запоріжжя та Львів.

Що відомо про ранкову атаку на Україну та які наслідки влучань — розповідаємо далі.

Ранковий обстріл України 15 лютого: що відомо

Львів

Близько пів на сьому ранку у Львові пролунали три гучні вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram повідомив, що це працювала ППО.

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Мер міста Андрій Садовий написав, що є влучання по місту.

Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

За деякий час Андрій Садовий оприлюднив фото та детальну інформацію про наслідки обстрілу Львова.

— За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад десять ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне влучання в об’єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило дві школи. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.

Львів, Київ, Полтава — що відомо про ранковий обстріл України 15 лютого / 2 Фотографії

Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.

Максим Козицький додав, що постраждало троє цивільних людей.

— Під час вранішньої атаки по Львову постраждали три людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі.

За повідомленням, у 19 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

Київ

У Києві сьогодні також було гучно. За інформацією мера Віталія Кличка, працювало ППО.

Вибухи в місті. Працює ППО, — написав він.

У КМВА повідомили, що в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

— Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.

Запоріжжя

У Запоріжжі зафіксували влучання по обʼєкту інфраструктури міста.

За попередніми даними, постраждало шість людей. Про це сповістив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Пошкоджень дістали житлові будинки, заклад освіти та приміщення крамниці.

Львів, Київ, Полтава — що відомо про ранковий обстріл України 15 лютого / 2 Фотографії

Дніпро

За інформацією кореспондентів Суспільного, у Дніпрі лунали вибухи.

Глава Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про наслідки обстрілу України та розповів, чи постраждав регіон.

Вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Є й “прильоти” у Дніпровському районі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Головне – ніхто не постраждав, – написав він.

Полтава

Про вибухи та влучання також відомо у Полтавській області. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

— Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м квадратних. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

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