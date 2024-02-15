Вибухи у Запоріжжі 15 лютого — що відомо та яка ситуація у місті зараз

Російські окупанти атакували Запоріжжя 15 лютого 2024 року. Що відомо про вибухи у Запоріжжі — чи є постраждалі та куди влучили окупанти, розповідаємо далі.

Вибухи у Запоріжжі 15 лютого: що відомо

Оновлено: в ОВА уточнили, що внаслідок ранкової атаки постраждало шестеро людей.

За останніми даними, шість постраждалих (чотири чоловіки, дві жінки). Одна жінка у тяжкому стані, в інших стан середній, — повідомили там.

Вранці 15 лютого ворог атакував Запоріжжя. Відомо про ушкодження цивільної інфраструктури, одна людина постраждала. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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— Внаслідок російського обстрілу міста Запоріжжя одна людина поранена. Попередньо, відомо про влучання по одному з обʼєктів інфраструктури, — написав він.

Згодом секретар міського голови Анатолій Куртєв уточнив, що поранення отримали чотири людини.

За уточненими даними, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя дістали поранення чотири людини.

Також відомо, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об’єкта торгівлі. Там вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Під атакою опинився також і Львів. Що відомо про влучання у Львові, ми писали раніше.

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