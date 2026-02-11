Взрывы во Львове 11 февраля: в город летели Кинжал

Сегодня, 11 февраля, во время масштабной воздушной тревоги во Львове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты направили на областной центр сверхзвуковые ракеты типа Кинжал. В городе и области активно работают силы противовоздушной обороны.

Взрывы во Львове 11 февраля : данные от мэрии и ОВА

Мэр Андрей Садовый подтвердил работу ПВО и призвал жителей оставаться в безопасных местах. По его словам, было зафиксировано движение скоростной ракеты Кинжал непосредственно в направлении города.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также подчеркнул чрезвычайную опасность и призвал не игнорировать угрозу.

Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО. Угроза ракетного обстрела продолжается. Находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении руководителя области.

В настоящее время городской голова Львова официально подтвердил, что взрывы во Львове сегодня были результатом успешного перехвата вражеских объектов.

Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских Кинжала. Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту! По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины. Если у вас есть важная информация — сообщайте на Горячую линию города, — отметил мэр.

Городские службы уже приступили к обследованию территории общины.

Взрывы во Львове: ПВО сбивает ракеты Кинджал

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о сложной траектории вражеских целей. В частности, было зафиксировано такое движение:

Житомирская и Ровненская области: скоростные цели курсировали через северные и южные районы областей в направлении Львовськой области;

Харьковская область : параллельно с ракетной атакой на запад, вражеская тактическая авиация осуществила пуски управляемых авиационных бомб (КАБ) по северу Харьковской области.

В настоящее время во Львове и большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Жителей призывают не снимать работу ПВО и не публиковать кадры прилетов, чтобы не помогать врагу.

Пока Львовщина слышит взрывы, в других регионах Украины ситуация с энергоснабжением остается критической. С вечера 7 января 2026 года в Днепре, Запорожье и Кривом Роге были зафиксированы массовые отключения электроэнергии, тепло- и водоснабжения из-за атак РФ.

