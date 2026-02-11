Для тебе Новини

Вибухи у Львові 11 лютого: у місто летіли Кінджали

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Лютого 2026, 15:22 2 хв.
Вибух у Львові

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь