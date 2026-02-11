Вибухи у Львові 11 лютого: у місто летіли Кінджали

Сьогодні, 11 лютого, під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунала серія вибухів. Російські окупанти спрямували на обласний центр надзвукові ракети типу Кинджал. У місті та області активно працюють сили протиповітряної оборони.

Вибухи у Львові 11 лютого: дані від мерії та ОВА

Міський голова Андрій Садовий підтвердив роботу ППО та закликав мешканців залишатися в безпечних місцях. За його словами, було зафіксовано рух швидкісної ракети Кинджал безпосередньо у напрямку Львова.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також наголосив на надзвичайній небезпеці та закликав не ігнорувати загрозу.

У Львові чути вибухи. Працює ППО. Загроза ракетного обстрілу триває. Перебувайте в укриттях!, — йдеться у повідомленні керівника області.

Станом на зараз міський голова Львова офіційно підтвердив, що вибухи у Львові сьогодні були результатом успішного перехоплення ворожих об’єктів.

Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі Кинджали. Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист! Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади. Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста, — зазначив мер.

Міські служби вже розпочали обстеження території громади.

Вибухи у Львові: ППО збиває ракети Кинджал

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про складну траєкторію ворожих цілей. Зокрема, було зафіксовано такий рух:

Житомирщина та Рівненщина: швидкісні цілі курсували через північні та південні райони областей у напрямку Львівщини;

Харківщина: паралельно з ракетною атакою на захід, ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) по півночі Харківської області.

Наразі у Львові та більшості областей України триває повітряна тривога. Мешканців закликають не знімати роботу ППО та не публікувати кадри прильотів, щоб не допомагати ворогу.

Поки Львівщина чує вибухи, в інших регіонах України ситуація з енергопостачанням залишається критичною. З вечора 7 січня 2026 року в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі було зафіксовано масові відключення електроенергії, тепло- та водопостачання через атаки РФ.

