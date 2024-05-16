Зеленский ветировал закон об увольнении людей за неинформирование о родственниках в России

26 апреля Верховная Рада Украины приняла новый закон — №7731, О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов.
Согласно закону, некоторые работодатели могут увольнять людей за неинформирование о родственниках в России и на временно оккупированных территориях. Больше о новом законе рассказываем в материале.
Обновлено: Однако 15 мая президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, и прибавил к нему свои предложения. Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.
16 мая закон был направлен на рассмотрение в профильный комитет парламента.
Новым законом Верховная Рада планировала расширить возможности работодателей по увольнению работников. По закону, работодатели смогут создавать определенные правила поведения на предприятиях.
А именно, чтобы работники информировали о наличии родственников на временно оккупированных территориях и России, а также обязывались не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения.
Закон делает невозможным работу коллаборантов на предприятиях/учреждениях/организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры, какими, в частности, есть атомные электростанции, — говорится на портале ВРУ.
Закон делает невозможным работу коллаборантов на предприятиях/учреждениях/организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры, какими, в частности, есть атомные электростанции, — говорится на портале ВРУ.
Новый закон после поправок будет обязательным для выполнения предприятиями государственного или стратегического значения.
Следовательно, работодатели вышеупомянутых предприятий будут иметь право после согласования с профсоюзным органом уволить работника, если он осужден за преступление против национальной безопасности Украины, или же не выполняет указанные в законе правила поведения.
Принятый Верховной Радой акт является дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка на предприятиях, в частности, понятие “правил поведения на предприятии, в учреждении, организации”.
Кроме этого, законом урегулировали возможность отстранения работника при условии проведения служебной проверки на предприятиях стратегического значения и критической инфраструктуры. Закон вступает в силу через три месяца.
Раньше мы рассказывали обо всех важных моментах законопроекта о мобилизации.
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