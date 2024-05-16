Зеленський ветував закон про звільнення людей за неінформування про родичів у Росії

26 квітня Верховна Рада України ухвалила закон — №7731 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань.

За ним деякі роботодавці можуть звільняти людей за неінформування про родичів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Більше про новий закон розповідаємо у матеріалі.

Оновлено: Проте 15 травня президент України Володимир Зеленський ветував закон, та додав до нього свої пропозиції. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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16 травня закон направили на розгляд до профільного комітету парламенту.

Новим законом Верховна Рада планувала розширити можливості роботодавців щодо звільнення працівників. За законом, роботодавці матимуть можливість створювати певні правила поведінки на підприємствах.

А саме, щоб працівники інформували про наявність родичів на ТОТ та у Росії, а також зобов’язувалися не розповсюджувати конфіденційну інформацію комерційного або державного значення.

Закон унеможливлює роботу колаборантів на підприємствах/установах/організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та/або на об’єктах критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції, — йдеться на порталі ВРУ.

Новий закон після правок буде обов’язковим до виконання підприємствами державного чи стратегічного значення.

Відтак роботодавці вищезазначених підприємств матимуть право після погодження з профспілковим органом звільнити працівника, якщо він засуджений за злочин проти національної безпеки України, або ж не виконує вказані у законі правила поведінки.

Ухвалений Верховною Радою акт є додатковою складовою правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, зокрема поняття “правил поведінки на підприємстві, в установі, організації”.

Крім цього, законом унормували можливість відсторонення працівника за умови проведення службової перевірки на підприємствах стратегічного значення та критичної інфраструктури. Закон набуває чинності за три місяці.

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