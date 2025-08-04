Готовятся списки: Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными

В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть договоренность с Россией об обмене 1200 украинских военных. Сейчас все структуры готовятся к предстоящему обмену. Кого удастся вернуть и что известно о дальнейших обменах — читай в материале.

Украина и РФ готовят обмен 1200 военных

В своем сообщении Зеленский поделился, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговоры с российской стороной.

Речь также шла о выполнении договоренностей встреч с россиянами в Стамбуле.

Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками.

Умеров доложил о коммуникации с россиянами. Также президент сообщил, что идет работа по разблокированию обменов гражданскими украинцами.

Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.

Продолжается работа и по возвращению украинских детей.

Напомним, мирные переговоры в Стамбуле прошли уже в три этапа. После первого удалось вернуть домой 1000 военных. Следствием второго этапа переговоров в Стамбуле стало возвращение военных до 25 лет и тяжелобольных бойцов.

Обмен 1200 на 1200 бойцов станет выполнением договоренностей третьего этапа переговоров с РФ.

А мы делились историей, как в Кировоградской области встретили героя после российского плена.

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