Готовятся списки: Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными

В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть договоренность с Россией об обмене 1200 украинских военных. Сейчас все структуры готовятся к предстоящему обмену. Кого удастся вернуть и что известно о дальнейших обменах — читай в материале. Украина и РФ готовят обмен 1200 военных В своем сообщении Зеленский поделился, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговоры с российской стороной. Речь также шла о выполнении договоренностей встреч с россиянами в Стамбуле.Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Умеров доложил о коммуникации с россиянами. Также президент сообщил, что идет работа по разблокированию обменов гражданскими украинцами. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии. Читать по теме Все, что нужно после плена: МВД запустило портал Твоя підтримка Теперь освобожденные из плена и раненые военные будут знать, где получить помощь и информацию. Продолжается работа и по возвращению украинских детей. Напомним, мирные переговоры в Стамбуле прошли уже в три этапа. После первого удалось вернуть домой 1000 военных. Следствием второго этапа переговоров в Стамбуле стало возвращение военных до 25 лет и тяжелобольных бойцов. Обмен 1200 на 1200 бойцов станет выполнением договоренностей третьего этапа переговоров с РФ. А мы делились историей, как в Кировоградской области встретили героя после российского плена. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Владимир Зеленский, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter