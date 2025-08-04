Готуються списки: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленість з Росією про обмін 1200 українських військових. Нині всі структури готуються до майбутнього обміну. Кого вдасться повернути і що відомо про подальші обміни — читай у матеріалі. Україна і РФ готують обмін 1200 військових У своєму повідомлення Зеленський поділився, що обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком перебіг переговорів з російською стороною. Також йшлося про виконання домовленостей зустрічей із росіянами у Стамбулі.Серед ключових питань — продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Умєров доповів про комунікацію з росіянами. Також президент повідомив, що триває робота з розблокування обмінів цивільними громадянами. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу. Читати на тему Усе, що потрібно після полону: МВС запустило портал Твоя підтримка Тепер звільнені з полону і поранені військові знатимуть, де отримати допомогу та інформацію. Триває робота і з повернення українських дітей. Нагадаємо, мирні переговори у Стамбулі пройшли вже у три етапи. Після першого вдалося повернути додому 1000 військових. Наслідком другого етапу перемовин у Стамбулі стало повернення військових до 25 років та важкохворих бійців. Обмін 1200 на 1200 стане виконанням домовленостей третього етапу переговорів з РФ. А ми ділилися історією, як на Кіровоградщині зустріли героя після російського полону. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Володимир Зеленський, українські полонені Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter