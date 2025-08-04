Готуються списки: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленість з Росією про обмін 1200 українських військових. Нині всі структури готуються до майбутнього обміну. Кого вдасться повернути і що відомо про подальші обміни — читай у матеріалі.

Україна і РФ готують обмін 1200 військових

У своєму повідомлення Зеленський поділився, що обговорив з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком перебіг переговорів з російською стороною.

Також йшлося про виконання домовленостей зустрічей із росіянами у Стамбулі.

Серед ключових питань — продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками.

Умєров доповів про комунікацію з росіянами. Також президент повідомив, що триває робота з розблокування обмінів цивільними громадянами.

Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу.

Триває робота і з повернення українських дітей.

Нагадаємо, мирні переговори у Стамбулі пройшли вже у три етапи. Після першого вдалося повернути додому 1000 військових. Наслідком другого етапу перемовин у Стамбулі стало повернення військових до 25 років та важкохворих бійців.

Обмін 1200 на 1200 стане виконанням домовленостей третього етапу переговорів з РФ.

А ми ділилися історією, як на Кіровоградщині зустріли героя після російського полону.

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