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Готуються списки: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 11:00
обмін 1200 військових

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