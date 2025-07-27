Історії Розповіді

Обійми і теплий коровай: як Кіровоградщина огорнула вдячністю героя після полону

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Липня 2025, 12:00
Обійми і теплий коровай: як Кіровоградщина огорнула вдячністю героя після полону

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