Обійми і теплий коровай: як Кіровоградщина огорнула вдячністю героя після полону

Українські герої, що пережили полон, поспішають додому у рідні міста після повернення на батьківщину. Долинська міська територіальна громада Кіровоградської області поділилася історією свого земляка Олексія Кондратовця.

Зустрічали військового всією громадою — громадські активісти, учні, волонтери та діти зробили для нього живий коридор з прапорами, кульками та плакатами. Як Кіровоградщина зустрічає героїв — розповідаємо на Вікнах.

Як зустрічали бійця, що повернувся з полону на Кіровоградщину

Люди зустріли Олексія морем теплих слів, обіймів та побажань. Рідні не стримували сліз, а представники міського голови зустріли його з українським короваєм.

Боєць народився 31 липня 1980 року. У 2016 з родиною переїхав до Долини з Миколаївської області. На початку вторгнення перебував за кордоном в Польщі. Та втриматися осторонь не зміг, тому повернувся і вирішив захищати Україну разом з іншими.

Олексій став військовослужбовцем 28 бригади Лицарів Зимового Походу. Вдома його чекали дружина Олена, син Артем, донька Юлія, внук Віталик та зять Анатолій. Під час бойового завдання на Донеччині 6 червня 2023 року потрапив до полону разом з побратимами.

Кілька років рідні чекали на будь-які новини про Олексія. А згодом, після місяців тривоги та невідомості, родина отримала омріяну звістку — він живий та повернувся в Україну в рамках чергового обміну 14 червня 2025 року. В полоні Олексій пробув два роки й шість днів.

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В громаді підкреслюють, що зустріч звільненого полоненого — це важлива подія, яка показує, що українці не забувають про своїх героїв. Це також нагадування про те, що у полоні перебувають ще сотні інших військових, боротьба за звільнення яких триває.

Нещодавно Знам’янка також зустріла свого героя. Читай про повернення додому військовослужбовця Яна.

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