Місто Знам’янка на Кіровоградщині 13 липня перетворилося на справжній коридор радості та надії.

На залізничному вокзалі громада зустрічала свого земляка, Яна Бердара, який після довгих місяців перебування в російському полоні нарешті повернувся додому.

Рідні, друзі та представники місцевої влади зі сльозами на очах обіймали бійця, щойно він зійшов з потяга.

Довгий шлях додому: історія Яна Бердара

— Знам’янка обійняла свого захисника — Яна Бердара, який після довгих років у російському полоні повернувся додому. Повернувся живим. Повернувся сильним духом.

Повернувся на рідну землю, де його чекали — з тривогою в серці, з вірою, зі сльозами радості, — йдеться у зворушливому повідомленні Знам’янської міської ради.

Мама Яна, Тетяна Бердар, розповіла Суспільному історію свого сина.

Ян пішов служити за контрактом у 36-ту бригаду морської піхоти у листопаді 2021 року.

З початком повномасштабного вторгнення він перебував у Маріуполі, де 12 квітня 2022 року й потрапив у російський полон.

Зв’язок з ним зник. Родина дізналася про полон сина з інтернету.

Згодом Ян надсилав короткі плюсики або повідомлення через телефони побратимів, аби сповістити, що він живий.

Через місяць після полону російська сторона опублікувала списки полонених, де родина й знайшла ім’я Яна. Пізніше Червоний Хрест підтвердив цю інформацію.

Чекав навіть песик: як Знам’янка зустріла героя з російського полону / 4 Фотографії

Віра та очікування

6 грудня 2022 року з полону повернувся Святослав Десятник, також зі Знам’янської громади. Він зв’язався з родиною Бердарів і розповів, що перебував з Яном у Суходольській колонії на Луганщині.

Протягом усього часу очікування Тетяна Бердар активно брала участь в акціях на підтримку військовополонених у Знам’янці, Кропивницькому та Києві, з нетерпінням чекаючи на кожен обмін.

Ян Бердар повернувся в Україну 25 травня цього року в рамках одного з обмінів.

За словами мами, під час телефонної розмови після обміну, Ян був дуже втомленим та емоційно виснаженим.

Відтоді він перебував на карантині та проходив медичне обстеження, за результатами якого лікарі мали вирішити, чи відпускати його додому, чи направляти на подальше лікування.

На щастя, рішення було на користь повернення додому.

Вдома на захисника, окрім батьків, чекала також рідна сестра.

Чекав навіть песик: як Знам’янка зустріла героя з російського полону / 4 Фотографії

Детальніше про обмін 1000 на 1000

Повернення Яна Бердара відбулося в рамках масштабного обміну полоненими, узгодженого під час переговорів представників України та Росії у Стамбулі 16 травня. Цей обмін мав відбутися у форматі 1000 на 1000.

Міністр оборони України Рустем Умєров тоді заявив, що Україна узгоджує покроковий план реалізації цього обміну.

Перший етап відбувся 23 травня, коли додому повернулися 390 українців — 270 військовополонених та 120 цивільних заручників. За словами Президента України Володимира Зеленського, цей великий обмін тривав три дні — з 23 по 25 травня.

24 травня відбувся другий етап обміну, внаслідок якого додому повернулися 307 військовослужбовців.

А 25 травня, під час третього етапу, Україна та Росія обмінялися ще 303 українськими військовослужбовцями.

Раніше ми вже розповідали про 24-річного танкіста Артура Радомського, який повернувся з російського полону та власноруч зняв свій портрет з Алеї зниклих безвісти.

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