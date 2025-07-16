Фото Facebook Город Знаменка Кировоградской области 13 июля превратился в настоящий коридор радости и надежды. На железнодорожном вокзале община встречала своего земляка, Яна Бердара, который после долгих месяцев пребывания в российском плену наконец-то вернулся домой. Родные, друзья и представители местных властей со слезами на глазах обнимали бойца, как только он сошел с поезда.Долгий путь домой: история Яна Бердара — Знаменка обняла своего защитника — Яна Бердара, который после долгих лет в российском плену вернулся домой. Вернулся живым. Вернулся сильным духом. Вернулся на родную землю, где его ждали — с тревогой в сердце, с верой, со слезами радости, — говорится в трогательном сообщении Знаменского городского совета. Мама Яна, Татьяна Бердар, рассказала Суспільному историю своего сына. Ян пошел служить по контракту в 36-ю бригаду морской пехоты в ноябре 2021 года. С началом полномасштабной войны он находился в Мариуполе, где 12 апреля 2022 года и попал в российский плен. Связь с ним пропала. Семья узнала о пленении сына из интернета. Впоследствии Ян присылал короткие плюсики или сообщения через телефоны побратимов, чтобы сообщить, что он жив. Через месяц после пленения российская сторона опубликовала списки пленных, где семья и нашла имя Яна. Позже Красный Крест подтвердил эту информацию. Ждала даже собачка: как Знаменка встретила героя из российского плена / 4 Фотографии Вера и ожидание 6 декабря 2022 года из плена вернулся Святослав Десятник, также из Знаменской громады. Он связался с семьей Бердаров и рассказал, что находился с Яном в Суходольской колонии в Луганской области. На протяжении всего времени ожидания Татьяна Бердар активно участвовала в акциях в поддержку военнопленных в Знаменке, Кропивницком и Киеве, с нетерпением ожидая каждого обмена. Ян Бердар вернулся в Украину 25 мая этого года в рамках одного из обменов. По словам мамы, во время телефонного разговора после обмена, Ян был очень уставшим и эмоционально истощенным. Читать по теме Их считали пропавшими без вести! Обмен пленными 26 июня 26 июня 2025 года состоялся еще один обмен пленными! Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кто вернулся домой сегодня… С тех пор он находился на карантине и проходил медицинское обследование, по результатам которого врачи должны были решить, отпускать его домой или направлять на дальнейшее лечение. К счастью, решение было в пользу возвращения домой. Дома защитника, помимо родителей, ждала также родная сестра. Ждала даже собачка: как Знаменка встретила героя из российского плена / 4 Фотографии Подробнее об обмене 1000 на 1000 Возвращение Яна Бердара произошло в рамках масштабного обмена пленными, согласованного во время переговоров представителей Украины и России в Стамбуле 16 мая. Этот обмен должен был состояться в формате 1000 на 1000. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда заявил, что Украина согласовывает пошаговый план реализации этого обмена. Первый этап состоялся 23 мая, когда домой вернулись 390 украинцев — 270 военнопленных и 120 гражданских заложников. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, этот крупный обмен длился три дня — с 23 по 25 мая. 24 мая состоялся второй этап обмена, в результате которого домой вернулись 307 военнослужащих. А 25 мая, во время третьего этапа, Украина и Россия обменялись ещё 303 украинскими военнослужащими. Ранее мы уже рассказывали о 24-летнем танкисте Артуре Радомском, который вернулся из российского плена и собственноручно снял свой портрет с Аллеи пропавших без вести. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, украинские военные, українські полонені Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter