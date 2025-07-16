Ждала даже собачка: как Знаменка встретила героя из российского плена

Город Знаменка Кировоградской области 13 июля превратился в настоящий коридор радости и надежды.

На железнодорожном вокзале община встречала своего земляка, Яна Бердара, который после долгих месяцев пребывания в российском плену наконец-то вернулся домой.

Родные, друзья и представители местных властей со слезами на глазах обнимали бойца, как только он сошел с поезда.

Долгий путь домой: история Яна Бердара

— Знаменка обняла своего защитника — Яна Бердара, который после долгих лет в российском плену вернулся домой. Вернулся живым. Вернулся сильным духом. Вернулся на родную землю, где его ждали — с тревогой в сердце, с верой, со слезами радости, — говорится в трогательном сообщении Знаменского городского совета.

Мама Яна, Татьяна Бердар, рассказала Суспільному историю своего сына.

Ян пошел служить по контракту в 36-ю бригаду морской пехоты в ноябре 2021 года.

С началом полномасштабной войны он находился в Мариуполе, где 12 апреля 2022 года и попал в российский плен.

Связь с ним пропала. Семья узнала о пленении сына из интернета. Впоследствии Ян присылал короткие плюсики или сообщения через телефоны побратимов, чтобы сообщить, что он жив.

Через месяц после пленения российская сторона опубликовала списки пленных, где семья и нашла имя Яна. Позже Красный Крест подтвердил эту информацию.

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Вера и ожидание

6 декабря 2022 года из плена вернулся Святослав Десятник, также из Знаменской громады. Он связался с семьей Бердаров и рассказал, что находился с Яном в Суходольской колонии в Луганской области.

На протяжении всего времени ожидания Татьяна Бердар активно участвовала в акциях в поддержку военнопленных в Знаменке, Кропивницком и Киеве, с нетерпением ожидая каждого обмена.

Ян Бердар вернулся в Украину 25 мая этого года в рамках одного из обменов. По словам мамы, во время телефонного разговора после обмена, Ян был очень уставшим и эмоционально истощенным.

С тех пор он находился на карантине и проходил медицинское обследование, по результатам которого врачи должны были решить, отпускать его домой или направлять на дальнейшее лечение. К счастью, решение было в пользу возвращения домой.

Дома защитника, помимо родителей, ждала также родная сестра.

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Подробнее об обмене 1000 на 1000

Возвращение Яна Бердара произошло в рамках масштабного обмена пленными, согласованного во время переговоров представителей Украины и России в Стамбуле 16 мая.

Этот обмен должен был состояться в формате 1000 на 1000.

Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда заявил, что Украина согласовывает пошаговый план реализации этого обмена.

Первый этап состоялся 23 мая, когда домой вернулись 390 украинцев — 270 военнопленных и 120 гражданских заложников.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, этот крупный обмен длился три дня — с 23 по 25 мая.

24 мая состоялся второй этап обмена, в результате которого домой вернулись 307 военнослужащих.

А 25 мая, во время третьего этапа, Украина и Россия обменялись ещё 303 украинскими военнослужащими.

Ранее мы уже рассказывали о 24-летнем танкисте Артуре Радомском, который вернулся из российского плена и собственноручно снял свой портрет с Аллеи пропавших без вести.

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