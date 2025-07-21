Хотілося накласти на себе руки… Захисника у полоні тримали думки про кохану

25-річний Станіслав Тарнавський повернувся з російського полону, де провів довгих три роки. Вдома увесь час на нього чекала кохана Тетяна. За цей час дівчина оселилася в новому місці, адже змушена була залишити рідний Бердянськ, який окупувала Росія. Станіслав увесь час полону мріяв про зустріч з коханою і, коли повернувся, зробив їй пропозицію.

Після полону довелося знайомитися заново

Вони познайомилися чотири роки тому в нині окупованому Бердянську. Повномасштабне вторгнення Станіслава застало в Маріуполі. Хлопець — морпіх, тож з перших днів став воювати за країну. У полон він потрапив у квітні 2022 року. Увесь довгий час очікування на коханого Тетяна намагалася завантажити себе справами по максимуму.

Навчання хоч трохи відволікало від тривожних думок. А Станіслава від відчаю у полоні рятували думки про кохану. Уявляв, яким буде їхнє майбутнє, який вигляд матимуть дітки. Навіть придумав, як саме освідчиться Тетяні.

Я часто про неї думав, це сильно допомагало триматися там. Щойно з’являлися погані думки, між мною та думками поставала вона. Якби вона на мене не чекала, я б не повернувся з полону, — ділиться Станіслав.

Хлопець каже, що наклав би на себе руки — настільки жорстоко до нього ставилися російські наглядачі. Були моменти, коли не хотілося жити і бачити все це. Після років розлуки закохані нарешті об’єдналися. Станіслав повернувся додому у квітні 2025.

Коли я повернувся, відразу сказав, що знайомимося заново. Робимо все з нуля. “Привіт, я Стас”

Пара ділиться, що змін у стосунках немає, вони лише стали міцнішими. Під час реабілітації кохана дуже допомагає йому. Він відчуває її підтримку та опору. Коли Станіслав пішов на війну, пообіцяв, що після повернення вони відразу одружаться.

Побратися Тетяні він запропонував під час фотосесії, яку організував для коханої.

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