Хотелось покончить с собой… Защитника в плену держали мысли о любимой

25-летний Станислав Тарнавский вернулся из российского плена, где провел долгие три года. Дома все время его ждала любимая Татьяна. За это время девушка поселилась в новом месте, потому что вынуждена была покинуть родной Бердянск, который оккупировала Россия. Станислав все время в плену мечтал о встрече с любимой и, когда вернулся, сделал ей предложение.

После плена пришлось знакомиться заново

Они познакомились четыре года назад в ныне оккупированном Бердянске. Полномасштабное вторжение Станислава застало в Мариуполе. Парень — морпех, с первых дней стал воевать за страну. В плен он попал в апреле 2022 года. Все долгое время ожидания любимого Татьяна пыталась загрузить себя делами по максимуму.

Учеба хоть немного отвлекала от тревожных мыслей. А Станислава от отчаяния в плену спасали мысли о любимой. Представлял, каким будет их будущее, как будут выглядеть детки. Даже придумал, как сделает предложение Татьяне.

Я часто о ней думал, это сильно помогало там держаться. Как только появлялись плохие мысли, между мной и мыслями возникала она. Если бы она меня не ждала, я бы не вернулся из плена, — делится Станислав.

Парень говорит, что покончил бы с собой — настолько жестоко к нему относились российские надзиратели. Были моменты, когда не хотелось жить и видеть все это. После лет разлуки влюбленные наконец-то объединились. Станислав вернулся домой в апреле 2025 года.

Когда я вернулся, сразу сказал, что знакомимся заново. Делаем все с нуля. “Привет, я Стас”

Пара делится, что изменений в отношениях нет, они только стали крепче. Во время реабилитации любимая очень помогает ему. Он ощущает ее поддержку и опору. Когда Станислав пошел на войну, пообещал, что по возвращении они сразу женятся.

Обручиться Татьяне он предложил во время фотосессии, организованной для любимой.

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