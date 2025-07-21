Хотелось покончить с собой… Защитника в плену держали мысли о любимой

25-летний Станислав Тарнавский вернулся из российского плена, где провел долгие три года. Дома все время его ждала любимая Татьяна. За это время девушка поселилась в новом месте, потому что вынуждена была покинуть родной Бердянск, который оккупировала Россия. Станислав все время в плену мечтал о встрече с любимой и, когда вернулся, сделал ей предложение. После плена пришлось знакомиться заново Они познакомились четыре года назад в ныне оккупированном Бердянске. Полномасштабное вторжение Станислава застало в Мариуполе. Парень — морпех, с первых дней стал воевать за страну. В плен он попал в апреле 2022 года. Все долгое время ожидания любимого Татьяна пыталась загрузить себя делами по максимуму. Учеба хоть немного отвлекала от тревожных мыслей. А Станислава от отчаяния в плену спасали мысли о любимой. Представлял, каким будет их будущее, как будут выглядеть детки. Даже придумал, как сделает предложение Татьяне.Я часто о ней думал, это сильно помогало там держаться. Как только появлялись плохие мысли, между мной и мыслями возникала она. Если бы она меня не ждала, я бы не вернулся из плена, — делится Станислав. Парень говорит, что покончил бы с собой — настолько жестоко к нему относились российские надзиратели. Были моменты, когда не хотелось жить и видеть все это. После лет разлуки влюбленные наконец-то объединились. Станислав вернулся домой в апреле 2025 года. Когда я вернулся, сразу сказал, что знакомимся заново. Делаем все с нуля. “Привет, я Стас” Читать по теме ”Сам от себя в шоке”: ветеран с потерей четырех конечностей снова водит автомобиль Как Николай восстанавливает привычный ритм жизни после потери конечностей? Пара делится, что изменений в отношениях нет, они только стали крепче. Во время реабилитации любимая очень помогает ему. Он ощущает ее поддержку и опору. Когда Станислав пошел на войну, пообещал, что по возвращении они сразу женятся. Обручиться Татьяне он предложил во время фотосессии, организованной для любимой. Он отпраздновал свой выпускной и стал сиротой. История 16-летнего Кирилла умиляет до слез. Мы рассказывали, как он потерял своих родителей. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Єдині новини, Жизненные истории, Люди, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter