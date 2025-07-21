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Хотелось покончить с собой… Защитника в плену держали мысли о любимой

Ярослава Марущенко 21 июля 2025, 22:00

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