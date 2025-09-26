Зеленский сказал, перед кем хотел бы извиниться в праздник Йом-Кипур

Недавно президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе The Axios Show, в которой обсудили не только войну в Украине, но и личное.

В частности, журналист спросил главу Украины, перед кем бы он хотел извиниться.

Перед кем хочет извиниться Зеленский

Журналист Axios спросил: перед кем бы он хотел извиниться в канун Йом-Кипур — еврейского праздник Прощения, еще известного как Судный день, который отмечают 1-2 октября 2025 года.

Зеленский ответил, что такие люди есть: его мама и папа, которым он уделяет мало времени.

— Моя мама, мой папа. Потому что я глубоко погружен в свою работу. Иногда у меня нет времени, чтобы поговорить с ними, поблагодарить за все, что они мне дали, что я сейчас имею.

А также перед моей женой и детьми, потому что я постоянно в работе. Но я думаю, они понимают.

Для каждого мужчины в мире приоритетами есть его семья и его страна. Потому что это часть твоего мира, а твой мир — это твоя страна, — ответил Владимир Зеленский.

Напомним, что праздник Йом-Кипур является одним из самых важных для евреев. В это время они держат строгий пост и одевают белую одежду. Считается, что в этот день Бог оценивает поведение человека в течение года и определяет его судьбу.

