Для тебя Новости

Зеленский сказал, перед кем хотел бы извиниться в праздник Йом-Кипур

Виктория Мельник, журналист сайта 26 сентября 2025, 17:00 2 мин.
зеленский
Владимир Зеленский о семье Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь