Зеленський сказав, у кого б хотів попросити вибачення перед святом Йом-Кіпур

Нещодавно президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю програмі The Axios Show, в якому обговорили не лише про війну в Україні, а й особисте.

Зокрема, журналіст запитав очільника України, кого б він хотів перепросити.

Кого хоче перепросити Зеленський

Журналіст Axios запитав: у кого б він хотів попросити вибачення напередодні свята Йом-Кіпур — єврейське свято Прощення, або ще відоме як Судний день, який світ відзначає 1-2 жовтня 2025 року.



Зеленський відповів, що такі люди є: його мама і тато, яким він приділяє мало часу.

— Моя мама, мій тато. Бо я глибоко занурений у свою роботу. Часом я не маю часу, щоб поговорити з ними, щоб подякувати за все, що вони мені дали, що я зараз маю.

А також перепрошую мою дружину та дітей, бо я постійно у роботі. Але, я думаю, вони розуміють.

Для кожного чоловіка у світі пріоритетами є його сім’я, його родина, його країна. Тому що це частина твого світу, а твій світ — це твоя країна, — відповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що свято Йом-Кіпур є одним із найважливіших для євреїв. В цей час вони тримають суворий піст та одягають біле вбрання. Вважається, що у цей день Бог оцінює поведінку людини протягом року і визначає її долю.

