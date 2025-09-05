Коли Йом Кіпур 2025: що це за свято та чому варто спокутувати гріхи та просити прощення

У євреїв є багато свят, які відомі на весь світ, наприклад, Ханука. Але в юдейській вірі існують й інші важливі свята. Одне із них — Йом Кіпур.

Читай у матеріалі, коли Йом Кіпур 2025 та що це за свято.

Що таке Йом Кіпур

Йом Кіпур також називають Днем Спокути. Це свято входить до списку найважливіших в юдейській традиції. У цей день заведено постувати, молитися та покаятися. Це день, коли люди шукають прощення за свої гріхи перед Богом.

Коли Йом Кіпур 2025

Традиційно Йом Кіпур відзначають за 10 днів після Рош га-Шана (Єврейський новий рік), а у 2025 році це свято припадає на 1-2 жовтня.

Але варто знати, який час входить до Йом Кіпур. У період від вечора першого дня свята до заходу сонця наступного дня євреї перебувають у синагозі, благаючи Бога про прощення та розмірковуючи про хід свого життя. Виняток становить лише нічний час, коли вони ідуть спати. В юдейській вірі вважається, що саме на Йом Кіпур вирішується доля кожної людини на наступний рік.

Історія Йом Кіпур

За легендами, історія свята починається тоді, коли євреїв вигнали з Єгипту. Тоді єврейський народ впав у зневіру, а пророк Мойсей піднявся на гору Синай і дуже довго молився. Адже у цей час люди створили собі божество у вигляді Золотого тільця, чим дуже розгнівали Всевишнього.

Господь звернувся до Мойсея і повідомив про наміри знищити юдеїв. Але пророк вимолив милосердя та прощення для єврейського народу. Так і виник день Всепрощення, коли кожному дається можливість спокутувати свої гріхи.

У головній книзі юдейської віри Торі йдеться, що цього дня людина має аналізувати свої вчинки та думки, відвідуючи синагогу та читаючи молитви. До свята варто проаналізувати вчинки за минулий рік та визначитися, за що варто покаятися.

Перед святом уся родина збирається на обід — Сеуда Мафсекет. Це сімейна трапеза перед початком посту.

Усі євреї мають постувати 25 годин, навіть ті, хто не дотримується релігійних традицій протягом року.

На цілу добу в Ізраїлі зупиняється транспорт, фабрики, припиняють роботу громадські заклади та навіть телевізійні канали.

Що робити на Йом Кіпур

Що заборонено на Йом Кіпур:

їсти та пити (повний піст 25 годин);

працювати;

митися, купатися;

використовувати косметику, парфуми, мазі;

носити взуття зі шкіри;

мати інтимні стосунки.

Що варто робити на Йом Кіпур:

багато молитися, відвідати синагогу;

одягнути білий одяг як символ чистоти;

попросити пробачення у людей і самому пробачити іншим;

зосередитися на духовності, покаянні й внутрішньому очищенні;

дотримуватися традиційних молитов — Кол Нідрей (увечері напередодні) та Неїла (на завершення).

