Стиль життя Свята

Коли Йом Кіпур 2025: що це за свято та чому варто спокутувати гріхи та просити прощення

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Вересня 2025, 17:30 3 хв.
Йом Кіпур
Йом Кіпур Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь