Когда Йом Кипур 2025: что это за праздник и почему следует искупить грехи и просить прощения

Кроме еврейского праздника Ханука, известного на весь мир, в иудейской вере есть и другие важные праздники. Одним из них является Йом Кипур.

Читай в материале, когда Йом Кипур 2025 и что это за праздник.

Что такое Йом Кипур

Йом Кипур также называют Днем Искупления. Этот праздник входит в список важнейших в иудейской традиции. В этот день принято поститься, молиться и покаяться. Это день, когда люди ищут прощения за свои грехи перед Богом.

Когда Йом Кипур 2025

Традиционно Йом Кипур отмечают через 10 дней после Рош га-Шана (Еврейский новый год). В 2025 году он приходится на 1-2 октября.

Но стоит знать, какое время входит в Йом Кипур. В период с вечера первого дня праздника до заката солнца на следующий день евреи находятся в синагоге, умоляя Бога о прощении и рассуждая о ходе своей жизни. Исключение составляет только ночное время, когда они идут спать. В иудейской вере считается, что именно на Йом Кипур решается судьба каждого человека на следующий год.

История Йом Кипур

По легендам, история праздника Йом Кипур начинается тогда, когда евреев выгнали из Египта. Тогда еврейский народ впал в отчаяние, а пророк Моисей поднялся на гору Синай и очень долго молился. Ведь в это время люди создали себе божество в виде Золотого тельца, чем сильно разгневали Всевышнего.

Господь обратился к Моисею и сообщил о намерениях истребить иудеев. Но пророк выпросил милосердие и прощение для еврейского народа. Так и возник день Всепрощения, когда каждому дается возможность искупить свои грехи.

В главной книге иудейской веры Торе говорится, что в этот день человек должен анализировать свои поступки и мысли, посещая синагогу и читая молитвы. К празднику следует проанализировать поступки за прошлый год и определиться, за что следует покаяться.

Перед праздником вся семья собирается на обед — Сеуда Мафсекет. Это семейная трапеза перед началом поста.

Все евреи должны поститься 25 часов, даже те, кто не соблюдает религиозные традиции в течение года.

На сутки в Израиле останавливается транспорт, фабрики, прекращают работу общественные учреждения и даже телевизионные каналы.

Что делать на Йом Кипур

Что запрещено на Йом Кипур:

есть и пить (полный пост 25 часов);

работать;

мыться, купаться;

использовать косметику, духи, мази;

носить обувь из кожи;

иметь интимные отношения.

Что следует делать на Йом Кипур:

много молиться, посетить синагогу;

одеть белую одежду как символ чистоты;

попросить прощения у людей и самому простить других;

сосредоточиться на духовности, покаянии и внутреннем очищении;

соблюдать традиционные молитвы — Кол Нидрей (вечером накануне) и Неила (в завершение).

