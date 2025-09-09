Для тебя Новости

Журналист Александр Тахтай найден мертвым: причина смерти

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 сентября 2025, 11:00 2 мин.
Александр Тахтай
Журналист Александр Тахтай мертв Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь