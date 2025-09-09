Журналист Александр Тахтай найден мертвым: причина смерти

Журналист Александр Тахтай найден мертвым у себя в квартире. Известно, что мужчина занимался антикоррупционными расследованиями. Информацию о смерти Александра Тахтая подтвердили в отделе коммуникации полиции Сумской области. Могли ли убить журналиста — рассказываем в материале.

В Сумской области нашли мертвым журналиста Александра Тахтая

Тело журналиста нашли в его квартире.

Человек был родом из Ямполя. Тело обнаружили вечером 5 сентября 2025 года.

В комментарии Детектору медиа начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких заявил, что версию убийства сейчас не рассматривают, а смерть наступила по естественным причинам.

Первоначально было сообщение о том, что жена не могла дозвониться ему. Позвонила соседке, та зашла в квартиру. Он был уже мертв. Вызвали на место полицию. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

По имеющейся информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, диффузный кардиосклероз, атеросклеротическая болезнь сердца. Это показало вскрытие. Однако возбуждено уголовное производство по статье 115 УК умышленное убийство с пометкой естественная смерть.

Кто такой Александр Тахтай

Александр Тахтай — экс-редактор газеты Ямпольский край. Также он был депутатом Ямпольского райсовета.

Недавно мужчина сообщал о покушении на убийство — в августе 2025 года в его окно на даче стреляли, а в квартире нашли дымовую гранату. Тогда он заявил, что к нападению на его жилье могут быть причастны сотрудники СБУ и офицер запаса.

Известно, что Александр Тахтай занимался расследованием коррупционных схем в Украине, в частности, в сфере строительства фортификаций на фронте. Он резко критиковал правоохранительные органы, получал угрозы и становился жертвой нападений.

