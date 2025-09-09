Журналіст Олександр Тахтай знайдений мертвим: причина смерті

Журналіст Олександр Тахтай знайдений мертвим у себе у квартирі. Відомо, що чоловік займався антикорупційними розслідуваннями. Інформацію про смерть Олександра Тахтая підтвердили у відділі комунікації поліції Сумської області. Чи могли вбити журналіста — розповідаємо в матеріалі.

На Сумщині знайшли мертвим журналіста Олександра Тахтая

Тіло журналіста знайшли у його квартирі.

Чоловік був родом з Ямполя. Тіло знайшли ввечері 5 вересня 2025 року.

У коментарі Детектору медіа начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Сумській області Володимир Крупецьких заявив, що версію вбивства нині не розглядають, а смерть настала з природних причин.

Першочергово було повідомлення про те, що дружина не могла додзвонитися до нього. Зателефонувала сусідці, та зайшла до квартири. Він був вже мертвий. Викликали на місце поліцію. Труп було направлено до моргу для встановлення причини смерті.

За наявною інформацією, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, дифузний кардіосклероз, атеросклеротична хвороба серця. Це показав розтин. Проте відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ умисне вбивство з поміткою природна смерть.

Хто такий Олександр Тахтай

Олександр Тахтай — екс-редактор газети Ямпільський край. Також він був депутатом Ямпільської райради.

Нещодавно чоловік повідомляв про замах на вбивство — у серпні 2025 у його вікно на дачі стріляли, а у квартирі знайшли димову гранату. Тоді він заявив, що до нападу на його житло можуть бути причетними співробітники СБУ та офіцер запасу.

Відомо, що Олександр Тахтай займався розслідуванням корупційних схем в Україні, зокрема у сфері будівництва фортифікацій на фронті. Він різко критикував правоохоронні органи, отримував погрози і ставав жертвою нападів.

