Для тебе Новини

Журналіст Олександр Тахтай знайдений мертвим: причина смерті

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Вересня 2025, 11:00 2 хв.
Олександр Тахтай
Журналіст Олександр Тахтай мертвий Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь