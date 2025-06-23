Пытали током за придуманные преступления: журналиста Владислава Есипенко освободили из российской тюрьмы

Журналиста Крым.Реалии Владислава Есипенко 20 июня 2025 года освободили из российского незаконного заключения. Мужчина пробыл в тюрьме более четырех лет. Он покинул оккупированный Россией Крым и воссоединился с семьей в Чехии. Об этом сообщают Радио Свобода.

Что известно о заключении Есипенко, и через что журналисту пришлось пройти — рассказываем в материале.

Владислава Есипенко освободили из заключения: что известно

Над освобождением журналиста работали правительства Украины и США. Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус рассказал, что Владислав подвергся пыткам в российской тюрьме.

Более четырех лет Влада наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыме.

Владислав испытал как физические, так и моральные пытки со стороны россиян.

Министр иностранных дел Андрей Сибига написал, что встретился с журналистом в аэропорту Варшавы. Также он добавил, что Украина продолжит борьбу за всех незаконно удерживаемых граждан, чтобы они как можно быстрее встретились с семьями.

Министерство иностранных дел Украины было среди тех, кто неустанно требовал освобождения Владислава, настаивая на этом на всех возможных международных форумах.

22 июня журналист прибыл в Прагу. Там он пройдет медицинское обследование и реабилитацию. Его все эти годы ждали дочь и жена.

В этом году удалось освободить еще двух журналистов Радио Свобода — в частности Игоря Карнея и Андрея Кузнечика.

Владислав Есипенко работал внештатным журналистом проекта Крым.Реалии. Занимался освещением социальных и экологических проблем в регионе. 10 июня 2021 его задержали сотрудники ФСБ России и обвинили якобы в сборе информации в пользу украинских спецслужб, а также за хранение взрывчатки в автомобиле.

В 2022 году журналист был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу 110 тысяч рублей. Прокуроры РФ потребовали 11 лет лишения свободы для Владислава.

Позже журналист рассказал, что россияне пытали его электрическим током, чтобы он признался в преступлениях, которых не совершал. С требованиями освободить Есипенко выступали правозащитные организации.

Во время пребывания в тюрьме он получил несколько профессиональных наград, в частности, Free Media Award (2022), Freedom to Write Award от PEN America (2022), Национальную премию имени Игоря Лубченко, государственную стипендию имени Левка Лукьяненко.

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