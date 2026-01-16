Для тебя Образование

Каникулы до 1 февраля 2026 года: МОН официально изменило график обучения из-за морозов

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 января 2026, 12:00 3 мин.
каникулы до 1 февраля 2026

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь