Каникулы до 1 февраля 2026 года: МОН официально изменило график обучения из-за морозов

Для украинских школьников и студентов зимний отдых не заканчивается. Из-за критической ситуации в энергосистеме, вызванной постоянными обстрелами и экстремальными морозами, власти приняли волевое решение изменить график обучения. Это позволит снизить нагрузку на сети и обеспечить безопасность детей в самый сложный период зимы. Об этом говорится в заявлении МОН в Telegram.

Каникулы до 1 февраля 2026: официальное распоряжение министерства

Каникулы до 1 февраля 2026 официально подтвердило в своем заявлении, опубликованном в Telegram. В профильном ведомстве подчеркнули, что из-за последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, очная форма обучения в заведениях всех уровней на данный момент невозможна.

— Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в заведениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе, — говорится в заявлении министерства.

Фактически, каникулы до 1 февраля 2026 рекомендуют вводить как основной инструмент энергосбережения, однако оставляют за регионами право выбора: либо полный отдых, либо переход на дистанционный формат, если это позволяет ситуация со светом в конкретной общине.

Продление каникул до 1 февраля 2026: как будут работать Киев и областные центры

Продление каникул до 1 февраля 2026 уже стало реальностью для столицы. Киевская городская государственная администрация (КГГА) получила поручение синхронизировать график школ с мерами по экономии электричества.

Для родителей малышей есть важный нюанс: садики Киева будут принимать решение в индивидуальном порядке, учитывая возможность обеспечить группы теплом и светом.

Областные военные администрации по всей стране также инициируют продление каникул до 1 февраля 2026. Главная цель — не допустить пребывания детей в неотапливаемых классах во время морозов, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся еще как минимум неделю. Такой шаг поддержан на центральном уровне, чтобы дать энергетикам время на восстановление поврежденных объектов.

Читать по теме Чрезвычайное положение в энергетике Украины: что это значит для граждан и бизнеса Владимир Зеленский анонсировал чрезвычайное положение в энергетике Украины.

Каникулы до 1 февраля 2026: что стало причиной срочного совещания

Каникулы до 1 февраля 2026 стали прямым следствием вчерашнего совещания с участием Владимира Зеленского. 14 января Глава государства поручил Минобразования и местным органам самоуправления разработать план действий на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Президент отдельно акцентировал внимание на защите Киева и обеспечении жизнедеятельности городов в условиях дефицита мощности.

Именно поэтому введенные каникулы до 1 февраля 2026 являются частью комплексного плана спасения энергосистемы. Кроме образовательной сферы, власти планируют пересмотреть правила комендантского часа, чтобы жители имели свободный доступ к пунктам поддержки.

Ситуация остается напряженной, поэтому родителям советуют быть на связи с администрациями школ, ведь условия обучения могут корректироваться в зависимости от успехов энергетиков на линиях электропередач.

Главное фото: Юлия Хоменко.

Пока дети остаются дома, власти мобилизуют все ресурсы для восстановления сетей. Уже известно, что Кабмин разработал шаги по преодолению чрезвычайной ситуации в энергетике — подробности читайте в нашем следующем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!