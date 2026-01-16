Каникулы до 1 февраля 2026 года: МОН официально изменило график обучения из-за морозов

Для украинских школьников и студентов зимний отдых не заканчивается. Из-за критической ситуации в энергосистеме, вызванной постоянными обстрелами и экстремальными морозами, власти приняли волевое решение изменить график обучения. Это позволит снизить нагрузку на сети и обеспечить безопасность детей в самый сложный период зимы. Об этом говорится в заявлении МОН в Telegram.
Каникулы до 1 февраля 2026: официальное распоряжение министерства
Каникулы до 1 февраля 2026 официально подтвердило в своем заявлении, опубликованном в Telegram. В профильном ведомстве подчеркнули, что из-за последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, очная форма обучения в заведениях всех уровней на данный момент невозможна.
— Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в заведениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе, — говорится в заявлении министерства.
Фактически, каникулы до 1 февраля 2026 рекомендуют вводить как основной инструмент энергосбережения, однако оставляют за регионами право выбора: либо полный отдых, либо переход на дистанционный формат, если это позволяет ситуация со светом в конкретной общине.
Продление каникул до 1 февраля 2026: как будут работать Киев и областные центры
Продление каникул до 1 февраля 2026 уже стало реальностью для столицы. Киевская городская государственная администрация (КГГА) получила поручение синхронизировать график школ с мерами по экономии электричества.
Для родителей малышей есть важный нюанс: садики Киева будут принимать решение в индивидуальном порядке, учитывая возможность обеспечить группы теплом и светом.
Областные военные администрации по всей стране также инициируют продление каникул до 1 февраля 2026. Главная цель — не допустить пребывания детей в неотапливаемых классах во время морозов, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся еще как минимум неделю. Такой шаг поддержан на центральном уровне, чтобы дать энергетикам время на восстановление поврежденных объектов.
Каникулы до 1 февраля 2026: что стало причиной срочного совещания
Каникулы до 1 февраля 2026 стали прямым следствием вчерашнего совещания с участием Владимира Зеленского. 14 января Глава государства поручил Минобразования и местным органам самоуправления разработать план действий на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Президент отдельно акцентировал внимание на защите Киева и обеспечении жизнедеятельности городов в условиях дефицита мощности.
Именно поэтому введенные каникулы до 1 февраля 2026 являются частью комплексного плана спасения энергосистемы. Кроме образовательной сферы, власти планируют пересмотреть правила комендантского часа, чтобы жители имели свободный доступ к пунктам поддержки.
Ситуация остается напряженной, поэтому родителям советуют быть на связи с администрациями школ, ведь условия обучения могут корректироваться в зависимости от успехов энергетиков на линиях электропередач.
