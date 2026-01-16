Для тебе Освіта

Канікули до 1 лютого 2026: МОН офіційно змінило графік навчання через морози

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Січня 2026, 12:00 3 хв.
канікули до 1 лютого 2026

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь