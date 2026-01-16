Канікули до 1 лютого 2026: МОН офіційно змінило графік навчання через морози

Для українських школярів та студентів зимовий відпочинок не закінчується. Через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену постійними обстрілами та екстремальними морозами, влада ухвалила вольове рішення змінити графік навчання. Це дозволить знизити навантаження на мережі та забезпечити безпеку дітей у найскладніший період зими. Про це йдеться в заяві МОН в Telegram.

Канікули до 1 лютого 2026: офіційне розпорядження міністерства

Канікули до 1 лютого 2026 офіційно підтвердило у своїй заяві, опублікованій у Telegram. У профільному відомстві наголосили, що через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці, очна форма навчання в закладах усіх рівнів наразі є неможливою.

Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні, — йдеться у заяві міністерства.

Фактично, канікули до 1 лютого 2026 рекомендує впроваджувати як основний інструмент енергозбереження, проте залишає за регіонами право вибору: або повний відпочинок, або перехід на дистанційний формат, якщо це дозволяє ситуація зі світлом у конкретній громаді.

Продовження канікул до 1 лютого 2026: як працюватиме Київ та обласні центри

Продовження канікул до 1 лютого 2026 вже стало реальністю для столиці. Київська міська державна адміністрація (КМДА) отримала доручення синхронізувати графік шкіл із заходами щодо економії електрики.

Для батьків малюків є важливий нюанс: садочки Києва ухвалюватимуть рішення в індивідуальному порядку, зважаючи на можливість забезпечити групи теплом та світлом.

Обласні військові адміністрації по всій країні також ініціюють продовження канікул до 1 лютого 2026. Головна мета — не допустити перебування дітей у неопалюваних класах під час морозів, які за прогнозами синоптиків триматимуться ще принаймні тиждень. Такий крок підтримано на центральному рівні, аби дати енергетикам час на відновлення пошкоджених об’єктів.

Канікули до 1 лютого 2026: що стало причиною термінової наради

Канікули до 1 лютого 2026 стали прямим наслідком вчорашньої наради за участю Володимира Зеленського. 14 січня Глава держави доручив Міносвіти та місцевим органам самоврядування розробити план дій на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Президент окремо акцентував увагу на захисті Києва та забезпеченні життєдіяльності міст в умовах дефіциту потужності.

Саме тому запроваджені канікули до 1 лютого 2026 є частиною комплексного плану порятунку енергосистеми. Окрім освітньої сфери, влада планує переглянути правила комендантської години, аби мешканці мали вільний доступ до пунктів підтримки.

Ситуація залишається напруженою, тому батькам радять бути на зв’язку з адміністраціями шкіл, адже умови навчання можуть коригуватися залежно від успіхів енергетиків на лініях електропередач.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Поки діти залишаються вдома, влада мобілізує всі ресурси для відновлення мереж. Вже відомо, що Кабмін розробив кроки подолання надзвичайної ситуації в енергетиці — деталі читайте у нашому наступному матеріалі.

