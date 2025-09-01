Для тебя Образование

Сколько учеников учатся дистанционно в 2025 году: новое об условиях образования и продолжительности уроков

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2025, 16:15 7 мин.
сколько детей обучается дистанционно в 2025 году
Сколько учеников учатся дистанционно Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь