Сколько учеников учатся дистанционно в 2025 году: новое об условиях образования и продолжительности уроков

Война продолжается, и в новом учебном году система дистанционного обучения в Украине остаётся актуальной. Сколько учеников будут учиться дистанционно, какая минимальная наполняемость дистанционного класса и сколько длится онлайн-урок — объясняем в материале.

Сколько учеников в Украине учатся дистанционно

В документы, регулирующие дистанционное образование в 2025–2026 учебном году, внесено минимум изменений — в целом всё будет работать так же, как и в прошлом году. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый на конференции «Августовская-2025: образование для изменчивого мира».

По данным МОН, в 2024–2025 учебном году дистанционно обучались 400–450 тысяч детей в Украине и около 350 тысяч — за границей.

В этом году общее количество детей, которые продолжат обучение онлайн, уменьшилось на 103 тысячи.

В Украине на этой форме обучения остаются 338 000 учеников — такую цифру опубликовал в своём Facebook Оксен Лисовый.

За границей дистанционно будут получать образование 303 000 учеников, а на временно оккупированных территориях — более 35 000 детей.

Какая минимальная наполняемость дистанционного класса

Дистанционное обучение сохраняется для трёх категорий школьников: тех, кто находится за границей, на временно оккупированных территориях или в прифронтовых регионах.

Ученики за рубежом смогут учиться либо в полноценных дистанционных классах, либо по специальной программе с украиноведческим компонентом.

С 1 сентября 2025 года минимальная наполняемость дистанционного класса составит 20 человек.

Исключение сделано для детей, которые обучаются на семейной или экстернатной форме — они не входят в эту цифру, а индивидуальное обучение государство будет финансировать отдельно.

Дистанционные классы планируется организовывать для учащихся с 1 по 9, с 1 по 11, с 5 по 11 классы, а также для лицеев — с 8 по 11 классы.

При необходимости учредители школ могут уменьшить минимальное количество учеников.

до 10 — для школ на временно оккупированных и прифронтовых территориях, а также в сёлах и посёлках Украины;

до 15 — для школ в других городах.

В целом, согласно части 2 статьи 12 Закона Об образовании, в классе государственного или коммунального заведения не может быть меньше 5 учеников.

Если ни одна школа в общине не соответствует этим условиям, учредитель определяет одно наиболее способное заведение, где эти правила не обязательны.

Кроме того, даже если в школе не открыт ни один класс, она может работать в формате педагогического патронажа — когда учителю оплачивается обучение конкретного ребёнка.

Дети за границей смогут учиться в украинской системе образования: по семейной или экстернатной форме, а также в дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

При этом одновременное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно в новом учебном году не предусмотрено.

Сколько длится урок в дистанционном формате

Согласно действующим санитарным нормам, в 2025 году продолжительность онлайн-урока в Украине зависит от класса и организации обучения.

В условиях военного положения непрерывная длительность занятий не должна превышать:

1–2 классы: 2 урока по 30 минут или 3 по 20 минут.

3–4 классы: 2 урока по 45 минут или 3 по 30 минут, или 4 по 20 минут.

5–6 классы: 2 урока по 45 минут или 3 по 35 минут, или 4 по 25 минут.

7–9 классы: 2 урока по 45 минут или 3 по 40 минут, или 4 по 30 минут, или 5 по 25 минут.

10–11 классы: 3 урока по 45 минут или 4 по 35 минут, или 5 по 30 минут, или 6 по 25 минут.

