Скільки учнів навчаються дистанційно у 2025 році: нове про умови освіти та тривалість уроків

Війна триває, і у новому навчальному році система дистанційного навчання в Україні лишається актуальною. Скільки учнів навчатимуться дистанційно, яка мінімальна кількість учнів у дистанційному класі та скільки триває урок на дистанційному навчанні — пояснюємо у матеріалі.

Скільки учнів в Україні навчаються дистанційно

У документи, які регламентують дистанційну освіту в новому 2025-206, внесено мінімум змін, в цілому усе функціонуватиме, як минулого навчального року. Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на конференції Серпнева-2025: освіта для мінливого світу.

За даними МОН, у 2024–2025 навчальному році дистанційно навчалися 400–450 тисяч дітей в Україні та близько 350 тисяч – за кордоном.

Цього року загальна кількість дітей, які продовжать навчатися дистанційно зменшилася на 103 тисячі.

В Україні на цій формі навчання мусять залишатися 338.000 дітей — саме таку цифру оприлюднив у своєму Facebook Оксен Лісовий.

За кордоном дистанційно набуватимуть освіту 303 000 учнів, на тимчасово окупованих територіях — понад 35 000 дітей.

Яка мінімальна кількість учнів у дистанційному класі

Дистанційне навчання залишатиметься доступним для трьох категорій учнів: тих, хто перебуває за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або у прифронтових регіонах.

Школярі за кордоном можуть навчатися у повноцінних дистанційних класах або за спеціальною програмою з Українознавчим компонентом.

З 1 вересня 2025 року мінімальна кількість учнів у дистанційному класі має бути 20 осіб.

Виняток робиться для дітей, які навчаються за сімейною або екстернатною формою — вони не враховуються у цю кількість, а індивідуальне навчання держава фінансуватиме окремо.

Дистанційні класи планується організовувати для учнів із 1 по 9, 1 по 11, 5 по 11 класи та для ліцеїв – з 8 по 11 клас.

У разі потреби засновники шкіл можуть зменшити мінімальну кількість учнів у класі на дистанційному навчанні.

до 10 учнів — для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах України;

до 15 учнів — для закладів в інших містах.

Загалом, відповідно до частини 2 статті 12 Закону Про освіту, у класі державного або комунального закладу не може бути менше ніж 5 учнів.

Якщо жодна школа громади не відповідає цим умовам, засновник визначає одну найбільш спроможну школу, де ці правила не обов’язкові.

І ще: навіть якщо в школі не відкрили жодного класу, вона може працювати у форматі педагогічного патронажу, при якому вчитель отримує оплату за навчання конкретного учня.

Діти, які перебувають за кордоном, можуть навчатися в українській системі освіти: за сімейною або екстернатною формою, а також у дистанційних класах із Українознавчим компонентом.

А от одночасне навчання за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно у новому році не передбачене.

Читати на тему І знову зміни: скільки класів в Україні та чи збільшиться їхня кількість Скільки класів буде в українських школах та що зміниться в освіті.

Скільки триває урок на дистанційному навчанні

Згідно з чинними санітарними нормами, у 2025 році тривалість дистанційного уроку в Україні залежить від класу та організації навчання.

В умовах воєнного стану безперервна тривалість онлайн-занять не має перевищувати:

1–2 класи: 2 уроки по 30 хв. або 3 по 20 хв.

3–4 класи: 2 уроки по 45 хв. або: 3 по 30 хв. чи 4 по 20 хвилин.

5–6 класи: 2 уроки по 45 хв. або: 3 по 35 хв. чи 4 по 25 хвилин.

7–9 класи: 2 уроки по 45 хв. або: 3 по 40 хв. чи 4 по 30 хв., або 5 по 25 хвилин.

10–11 класи: 3 уроки по 45 хв. або: 4 по 35 хв. чи 5 по 30 хв., чи 6 по 25 хвилин

Джерело: Мon.gov.ua, Оsvita.ua.

Дізнайся також, як дитині з окупації вступити до української школи — як написати заяву, куди її подавати і як документи потрібні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!