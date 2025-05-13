Студенты-бюджетники будут работать на государство? Как хотят изменить систему госзаказов

Раньше в украинской системе высшего образования было интересное правило для студентов-медиков: те, кто учился на бюджетной форме, должны были отработать после выпуска три года на государство. Те, кто отказывался, должны были вернуть деньги за свое обучение.

Такой концепт вызвал недовольство из-за того, что студентов могли направить не только в города, но и в села. А также они получали зарплату, которая значительно отличалась от их ожиданий.

В мае 2025 года стало известно, что Министерство образования и науки Украины рассматривает возвращение такой схемы для студентов-бюджетников некоторых специальностей. Кого могут заставить работать на государство в городах и селах — рассказываем в материале.

Законопроект 10399: заставят ли студентов-бюджетников отрабатывать учебу

Совсем скоро Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект 10399 об изменении системы государственных заказов в высшем образовании. Скорее всего, законопроект будет принят. После этого студенты, которые будут учиться на бюджетной форме, гарантированно получат свое первое рабочее место от государства.

Однако они будут вынуждены отработать на нем несколько лет по специальности. Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал для УП детали будущего закона.

Бабак объяснил, что это касается только студентов на бюджетной форме обучения, а концепция государственного заказа должна работать именно так.

Наша концепция состоит в том, чтобы государственный заказ наконец-то соответствовал своему названию. Сегодня, “заказывая” подготовку медика, мы ожидаем, что после учебы он будет работать в учреждениях здравоохранения.

По словам Бабака, многие студенты бюджетной формы обучения не идут работать по профессии. Именно поэтому систему государственных заказов меняют.

Законопроект предлагает такой подход к обучению за бюджетные деньги:

Студент поступает на бюджетную форму, и за деньги государства учится два года. После этого студенту дают возможность определиться, не ошибся ли он с выбором профессии. Если студент хочет продолжить обучение за бюджетные деньги и готов работать на государство после выпуска, он подписывает договор, гарантирующий первое рабочее место.

Срок обязательной отработки в государственных медучреждениях еще на этапе обсуждений. И внедрить новую систему для поступающих в 2025 году не успеют.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта — повысить эффективность использования бюджетных денег, диверсифицировать источники финансирования, усовершенствовать систему госзаказов.

Согласно статистике, только 20% выпускников трудоустраиваются по специальностям, соответствующим полученному образованию, что, в свою очередь, негативно влияет на развитие рынка труда.

Кроме того, в пояснительной записке привели цифры: в 2022 году реальные доходы украинцев упали на 15,8%, а безработица выросла на 25,8%. Соответственно упала возможность украинцев оплачивать высшее образование. Из-за этого университеты теряют доход. Уровень инвестиций в ЗВО в Украине на одного студента по сравнению со странами Европы существенно ниже.

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