Образование

Студенты-бюджетники будут работать на государство? Как хотят изменить систему госзаказов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 мая 2025, 13:00
Законопроект 10399
Фото Unsplash
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