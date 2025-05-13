Студенти-бюджетники працюватимуть на державу? Як хочуть змінити систему держзамовлень

Раніше в українській системі вищої освіти було цікаве правило для студентів-медиків: ті, хто вчилися на бюджетній формі, мали відпрацювати після випуску три роки на державу. Ті, хто відмовлявся, мали повернути кошти за своє навчання.

Такий концепт викликав невдоволення через те, що студентів могли направити не лише у міста, а й у села. А також вони отримували зарплату, що значно відрізнялася від їхніх очікувань.

У травні 2025 стало відомо, що Міністерство освіти і науки України розглядає повернення такої схеми для студентів-бюджетників деяких спеціальностей. Кого можуть змусити працювати на державу у містах і селах — розповідаємо в матеріалі.

Законопроект 10399: чи змусять студентів-бюджетників відпрацьовувати навчання

Зовсім скоро Верховна Рада України розгляне у другому читанні законопроект 10399 про зміну системи державних замовлень у вищій освіті. Найімовірніше, що законопроект ухвалять. Тож після цього студенти, які вчитимуться на бюджетній формі, гарантовано отримуватимуть своє перше робоче місце від держави.

Однак вони будуть змушені відпрацювати на ньому кілька років за фахом. Очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів для УП деталі майбутнього закону.

Бабак пояснив, що це стосуватиметься лише студентів на бюджетній формі навчання, а концепція державного замовлення має працювати саме так.

Наша концепція полягає в тому, щоб державне замовлення нарешті відповідало своїй назві. Сьогодні, “замовляючи” підготовку медика, ми очікуємо, що після навчання він працюватиме в закладах охорони здоров’я.

За словами Бабака, багато студентів бюджетної форми навчання не йдуть працювати за професією. Саме тому систему державних замовлень змінюють.

Законопроект пропонує такий підхід до навчання за бюджетні кошти:

Студент вступає на бюджетну форму і за кошти держави вчиться два роки. Після цього студентові дають можливість визначитися, чи не помилився він з вибором професії. Якщо студент хоче продовжити навчання бюджетним коштом і готовий працювати на державу після випуску, він підписує договір, що гарантує перше робоче місце.

Термін обов’язкового відпрацювання у державних медзакладах ще на етапі обговорень. Та впровадити нову систему для вступників 2025 року не встигнуть.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроект має на меті підвищити ефективність використання бюджетних коштів, диверсифікувати джерела фінансування, вдосконалити систему держзамовлень.

Згідно зі статистикою, лише 20% випускників працевлаштовуються за спеціальностями, що відповідають здобутій освіті, що, своєю чергою, негативно впливає на розвиток ринку праці.

Крім усього, у пояснювальній записці навели цифри: у 2022 році реальні доходи українців впали на 15,8%, а безробіття зросло на 25,8%. Відповідно впала спроможність українців оплачувати вищу освіту. Через це університети втрачають дохід. Рівень інвестицій у ЗВО в Україні на одного здобувача порівняно з країнами Європи суттєво нижчий.

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