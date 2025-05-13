Освіта

Студенти-бюджетники працюватимуть на державу? Як хочуть змінити систему держзамовлень

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Травня 2025, 13:00
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Фото Unsplash
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