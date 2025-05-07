Реєстрація на ЄВІ 2025 для вступу на магістратуру — до початку обмаль часу, готуй документи!

Щоб вступити до магістратури у 2025 році, потрібно обов’язково зареєструватися для участі в Єдиному вступному іспиті.

Реєстрація на ЄВІ триватиме з 2 по 23 травня 2025 року включно.

Як подати заяву та які документи потрібні для реєстрації на ЄВІ — дізнайся з матеріалу.

Як проходить реєстрація на ЄВІ 2025 для вступу в магістратуру

Для реєстрації на вступ на магістратуру потрібно звернутися до приймальної комісії будь-якого університету або іншого закладу вищої освіти, який набирає студентів на ту спеціальність, яка тебе цікавить.

І неважливо, чи ти хочеш вступати саме до цього університету — реєструватися можна в будь-якому з них.

У 2025 році також можна пройти реєстрацію на ЄВІ для вступу до вишу дистанційно, без особистого відвідування.

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Які документи потрібні для реєстрації на ЄВІ 2025 для вступу в магістратуру

заповнена заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу: паспорт або інший офіційний документ;

документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку з місця навчання для тих, хто завершує навчання у 2025 році;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

​фотокартку розміром 3×4 см у форматі jpg або png;

медичний висновок за формою 086-3/о — за потреби створення особливих умов під час іспитів.

Реєстрація на ЄВІ для вступу на магістратуру дистанційно — документи та вимоги

Дистанційна реєстрація для вступу на магістратуру передбачає, що ти можеш знаходитись у будь-якій точці, навіть за межами країни. Щоб подати документи на проходження ЄВІ тобі потрібно отримати електронний підпис (КЕП) — його легко зробити через банк (приміром, через ПриватБанк), додаток Дія або в спеціальному центрі сертифікації ключів (АЦСК).

Далі треба підготувати електронні копії всіх потрібних документів — їх можна просто сфотографувати або відсканувати. Потім заповнити онлайн-заяву, яку підписати тим самим електронним підписом.

І нарешті — весь пакет документів надіслати електронною поштою до приймальної комісії обраного університету. Адреси для надсилання можна знайти на офіційних сайтах закладів освіти.

Як дізнатися, що реєстрація на ЄВІ 2025 пройшла успішно

Вступника вважають зареєстрованим, коли для нього виготовили екзаменаційний листок.

Під час реєстрації на магістратуру приймальна комісія перевіряє, чи правильну інформацію подав вступник, і надсилає запит до спеціальної електронної бази (ЄДЕБО), щоб там сформували цей листок.

Його створюють через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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