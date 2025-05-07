Освіта

Реєстрація на ЄВІ 2025 для вступу на магістратуру — до початку обмаль часу, готуй документи!

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Травня 2025, 20:30
реєстрація на єві 2025 магістратура
Фото Pixabay
куп'янський напрямок
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Реєстрація на ЄВІ 2025 для вступу на магістратуру — до початку обмаль часу, готуй документи!
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