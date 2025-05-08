Скільки запитань буде на НМТ-2025: яка структура та скільки предметів

Фото Unsplash НМТ — це обов’язковий іспит, який мають скласти випускники, щоб вступити до вищого навчального закладу. До воєнного стану це було ЗНО за різними предметами. Зараз систему спростили і в один іспит додали блоки з різних предметів. Тому треба знати, скільки запитань буде на НМТ-2025. Варто зауважити, що у цьому році є три обов’язкових блоки та один на вибір. До обов’язкових входить українська мова, історія України та математика. В учасників тестування є 120 хвилин для виконання завдань з української мови та математики та ще стільки ж часу на тестування з історії України та обраного навчального предмета. Додаткові предмети на НМТ-2025 В УЦОЯО розповіли, що у 2025 році можна вибрати на тестування будь-який з перелічених додаткових предметів: українська література; іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська); біологія; хімія; фізика; географія. Скільки запитань буде на НМТ-2025 Більшість предметів матимуть 30 завдань, зокрема: українська мова; українська література; історія України; біологія; хімія; географія. Блок математики міститиме 22 питання, з фізики — 20, а іноземні мови — по 32. Читати на тему Вагові коефіцієнти НМТ-2025: як їх розрахувати та обчислити кінцевий конкурсний бал Ваговий коефіцієнт НМТ – що це, і як з його допомогою розрахувати кінцевий бал. Скільки питань на НМТ Кожен блок має різні типи завдань. Блок української мови містить 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді та п’ять — на встановлення відповідності. Частина з математики має 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді, три — на встановлення відповідності, ще на чотири питання треба дати коротку відповідь. Блок історії України має 20 завдань з вибором однієї відповіді, три — на встановлення правильної послідовності, а ще три — з вибором трьох відповідей із семи запропонованих. Розділ, присвячений українській літературі, включає 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді та 5 завдань, у яких необхідно встановити відповідності. Фото: Unsplash Тестування з усіх іноземних мов має однакові завдання, 11 — на встановлення відповідностей, п’ять — з вибором однієї правильної відповіді та 18 — на заповнення пропусків у тексті. Блок з біології має 24 завдання за вибором однієї правильної відповіді, чотири — на встановлення відповідності та два — з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів. Тест НМТ з фізики міститиме 20 завдань: 12 з них передбачають вибір однієї правильної відповіді, 2 — на встановлення відповідності, а 6 потребують короткої письмової відповіді. У розділі з хімії буде 30 завдань, зокрема: 22 — з одним правильним варіантом відповіді, 2 — на відповідність і ще 6 — з короткою відповіддю. Щодо географії, тест також складатиметься з 30 запитань: 20 — з вибором правильної відповіді, 4 — на встановлення відповідності та 6 — із завданням обрати три варіанти. Якщо ти не в Україні, а хочеш скласти іспит, раніше ми розповідали, як зареєструватися на НМТ-2025 за кордоном.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter