Скільки запитань буде на НМТ-2025: яка структура та скільки предметів

НМТ — це обов’язковий іспит, який мають скласти випускники, щоб вступити до вищого навчального закладу. До воєнного стану це було ЗНО за різними предметами. Зараз систему спростили і в один іспит додали блоки з різних предметів. Тому треба знати, скільки запитань буде на НМТ-2025.

Варто зауважити, що у цьому році є три обов’язкових блоки та один на вибір. До обов’язкових входить українська мова, історія України та математика. В учасників тестування є 120 хвилин для виконання завдань з української мови та математики та ще стільки ж часу на тестування з історії України та обраного навчального предмета.

Додаткові предмети на НМТ-2025

В УЦОЯО розповіли, що у 2025 році можна вибрати на тестування будь-який з перелічених додаткових предметів:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);

біологія;

хімія;

фізика;

географія.

Скільки запитань буде на НМТ-2025

Більшість предметів матимуть 30 завдань, зокрема:

українська мова;

українська література;

історія України;

біологія;

хімія;

географія.

Блок математики міститиме 22 питання, з фізики — 20, а іноземні мови — по 32.

Скільки питань на НМТ

Кожен блок має різні типи завдань. Блок української мови містить 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді та п’ять — на встановлення відповідності.

Частина з математики має 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді, три — на встановлення відповідності, ще на чотири питання треба дати коротку відповідь.

Блок історії України має 20 завдань з вибором однієї відповіді, три — на встановлення правильної послідовності, а ще три — з вибором трьох відповідей із семи запропонованих.

Розділ, присвячений українській літературі, включає 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді та 5 завдань, у яких необхідно встановити відповідності.

Тестування з усіх іноземних мов має однакові завдання, 11 — на встановлення відповідностей, п’ять — з вибором однієї правильної відповіді та 18 — на заповнення пропусків у тексті.

Блок з біології має 24 завдання за вибором однієї правильної відповіді, чотири — на встановлення відповідності та два — з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів.

Тест НМТ з фізики міститиме 20 завдань: 12 з них передбачають вибір однієї правильної відповіді, 2 — на встановлення відповідності, а 6 потребують короткої письмової відповіді.

У розділі з хімії буде 30 завдань, зокрема: 22 — з одним правильним варіантом відповіді, 2 — на відповідність і ще 6 — з короткою відповіддю.

Щодо географії, тест також складатиметься з 30 запитань: 20 — з вибором правильної відповіді, 4 — на встановлення відповідності та 6 — із завданням обрати три варіанти.

Якщо ти не в Україні, а хочеш скласти іспит, раніше ми розповідали, як зареєструватися на НМТ-2025 за кордоном.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.