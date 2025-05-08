Освіта

Скільки запитань буде на НМТ-2025: яка структура та скільки предметів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Травня 2025, 11:45
Скільки запитань буде на НМТ-2025
Фото Unsplash
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