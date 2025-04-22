Вагові коефіцієнти НМТ-2025: як їх розрахувати та обчислити кінцевий конкурсний бал

Вагові коефіцієнти НМТ впливають на кінцевий бал і можуть суттєво корегувати його, як у кращий, так, на жаль, у гірший бік. Що таке вагові коефіцієнти НМТ-2025 і як вони впливають на кінцевий прохідний бал — дізнайся з матеріалу.

Що таке коефіцієнти НМТ-2025

Коефіцієнти НМТ — це ключовий параметр, який впливає на позицію абітурієнта в рейтинговому списку. Чим вищий коефіцієнт певного предмета, тим більше він впливає на загальний конкурсний бал, тому важливо заздалегідь визначити, які дисципліни є пріоритетними для вступу на обрану спеціальність.

Оскільки для вступу на будь-яку спеціальність можна обрати різні додаткові предмети, вагові коефіцієнти визначають, які дисципліни є профільними.

Наприклад, для вступу до медичного закладу найбільшу вагу матимуть результати з біології та фізики, тоді як для спеціальності Міжнародні економічні відносини ключовим буде бал з іноземної мови.

Результати іспиту враховуються з урахуванням вагових коефіцієнтів. Дізнайся, як розрахувати коефіцієнт НМТ-2025.

Як вирахувати ваговий коефіцієнт НМТ

Для розрахунку конкурсного бала твої результати НМТ помножать на відповідні вагові коефіцієнти.

Щоб визначити кінцевий конкурсний бал (КБ), використовується така формула:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*П4

Де:

КБ — конкурсний бал;

— конкурсний бал; П1, П2, П3, П4 — оцінки з відповідних предметів (наприклад, П1 – українська мова, П2 – математика тощо);

— оцінки з відповідних предметів (наприклад, П1 – українська мова, П2 – математика тощо); К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти, визначені для конкретної спеціальності.

Суть використання коефіцієнтів полягає в тому, щоб надати більшої ваги результатам НМТ та творчого конкурсу при вступі на спеціальність, споріднену з відповідним предметом. Тому варто уважно підходити до вибору додаткового предмета НМТ, щоб підвищити свої шанси на вступ.

Вагові коефіцієнти НМТ-2025: таблиця

А Освіта

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс A2 Дошкільна освіта 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,4 – A3 Початкова освіта 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,35 0,35 0,35 0,25 – A4.01 Середня освіта (Українська мова і література) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,3 0,3 0,5 0,3 – A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,35 0,35 0,4 0,3 – A4.03 Середня освіта (Історія) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 – A4.04 Середня освіта (Математика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 – A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,35 – A4.06 Середня освіта (Хімія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,5 0,3 0,35 – A4.07 Середня освіта (Географія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,45 0,3 0,5 – A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 – A4.09 Середня освіта (Інформатика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 – A4.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,5 0,4 0,3 0,25 – A4.11 Середня освіта (Фізична культура) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 – A4.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 – A4.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 – A4.15 Середня освіта (Природничі науки) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 – A4.16 Середня освіта (Захист України) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 – A5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,5 0,4 0,3 0,25 – A5.31, A5.32, A5.33, A5.39 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 – A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,25 – A6 Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 – А7 Фізична культура і спорт 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25

B Культура, мистецтво та гуманітарні науки

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс B1 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 B2 Дизайн 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 B3 Декоративне мистецтво та ремесла 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 B4 Образотворче мистецтво та реставрація 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 В5 Музичне мистецтво 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 B6 Перформативні мистецтва 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 В7 Релігієзнавство 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,3 0,3 0,45 0,45 – В8 Богослов’я 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,3 0,3 0,45 0,25 – В9 Історія та археологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,25 0,25 – B10 Філософія 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,35 0,25 – B11.01, B11.09, B11.10 Філологія (українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,5 0,25 – B11 Філологія для інших спеціалізацій 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 – B12 Культурологія та музеєзнавство 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,5 – B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,35 0,4 –

С Соціальні науки, журналістика та інформація

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс C1 Економіка 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – C2 Політологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,25 – С3 Міжнародні відносини 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 – C4 Психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 – C5 Соціологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,25 – C6 Географія та регіональні студії 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,45 0,2 0,5 – С7 Журналістика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,3 0,3 0,45 0,25 –

D Бізнес, адміністрування та право

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс D1 Облік і оподаткування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – D3 Менеджмент 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – D4 Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 – D5 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – D7 Торгівля 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 – D8 Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,35 0,35 0,35 0,25 – D9 Міжнародне право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 –

E Природничі науки, математика та статистика

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс E1 Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,45 0,45 0,2 0,35 – E2 Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,45 0,5 0,3 0,4 – E3 Хімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,45 0,5 0,2 0,35 – E4 Науки про Землю 0,35 0,4 0,25 0,3 0,35 0,5 0,5 0,25 0,5 – E5 Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4 0,2 0,2 – E6 Прикладна фізика та наноматеріали 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 – E7 Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – E8 Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 –

F Інформаційні технології

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс F1 Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F2 Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F3 Комп’ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F4 Системний аналіз та наука про дані 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F5 Кібербезпека та захист інформації 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F6 Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – F7 Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 –

G Інженерія, виробництво та будівництво

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс G1 Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 – G2 Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 – G3 Електрична інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G6 Інформаційно-вимірювальні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G8 Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 – G9 Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G10 Металургія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 – G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G13 Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 – G14 Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 – G15 Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 – G16 Гірництво та нафтогазові технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 – G17 Архітектура та містобудування 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 G18 Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G19 Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – G20 Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 – G21 Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 – G22 Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 –

H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс H1 Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 – H2 Тваринництво 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 – H3 Садово-паркове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 – H4 Лісове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,4 0,25 0,25 – H5 Водні біоресурси та аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 – H6 Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,4 0,25 0,25 – H7 Агроінженерія 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,4 0,25 0,3 –

I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс I1 Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I2 Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I3 Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I4 Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I5 Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I6 Технології медичної діагностики та лікування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I7 Терапія та реабілітація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I8 Фармація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 – I9 Громадське здоров’я 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,45 0,25 0,25 – I10 Соціальна робота 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 – I11 Дитячі та молодіжні служби 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 –

J Транспорт та послуги

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,35 0,4 0,3 0,3 – J3 Туризм і рекреація 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3 – J4 Охорона праці 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,45 0,45 0,25 0,25 – J5 Морський та внутрішній водний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – J6 Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – J7 Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – J8 Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 –

K Безпека та оборона

Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс K3 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – K4 Управління інформаційною безпекою 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 – K8 Пожежна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,45 0,45 0,25 0,25 – K9 Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,25 0,35 – K10 Цивільна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,45 0,45 0,25 0,25 –

Раніше ми розповідали, НМТ 2025: скільки обов’язкових предметів.

Таблиці вагових коефіцієнтів з сайту Еducation.ua.

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