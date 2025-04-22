Освіта

Вагові коефіцієнти НМТ-2025: як їх розрахувати та обчислити кінцевий конкурсний бал

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 15:45
Вагові коефіцієнти НМТ-2025: як їх розрахувати та обчислити кінцевий конкурсний бал
Фото Pexels
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