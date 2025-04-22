Вагові коефіцієнти НМТ-2025: як їх розрахувати та обчислити кінцевий конкурсний бал

Фото Pexels Вагові коефіцієнти НМТ впливають на кінцевий бал і можуть суттєво корегувати його, як у кращий, так, на жаль, у гірший бік. Що таке вагові коефіцієнти НМТ-2025 і як вони впливають на кінцевий прохідний бал — дізнайся з матеріалу. Що таке коефіцієнти НМТ-2025 Коефіцієнти НМТ — це ключовий параметр, який впливає на позицію абітурієнта в рейтинговому списку. Чим вищий коефіцієнт певного предмета, тим більше він впливає на загальний конкурсний бал, тому важливо заздалегідь визначити, які дисципліни є пріоритетними для вступу на обрану спеціальність. Оскільки для вступу на будь-яку спеціальність можна обрати різні додаткові предмети, вагові коефіцієнти визначають, які дисципліни є профільними. Наприклад, для вступу до медичного закладу найбільшу вагу матимуть результати з біології та фізики, тоді як для спеціальності Міжнародні економічні відносини ключовим буде бал з іноземної мови.Результати іспиту враховуються з урахуванням вагових коефіцієнтів. Дізнайся, як розрахувати коефіцієнт НМТ-2025. Читати на тему НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали Український центр оцінювання якості освіти розповів, як проходитиме тестування цього року. Як вирахувати ваговий коефіцієнт НМТ Для розрахунку конкурсного бала твої результати НМТ помножать на відповідні вагові коефіцієнти. Щоб визначити кінцевий конкурсний бал (КБ), використовується така формула: КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*П4 Де: КБ — конкурсний бал; П1, П2, П3, П4 — оцінки з відповідних предметів (наприклад, П1 – українська мова, П2 – математика тощо); К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти, визначені для конкретної спеціальності. Суть використання коефіцієнтів полягає в тому, щоб надати більшої ваги результатам НМТ та творчого конкурсу при вступі на спеціальність, споріднену з відповідним предметом. Тому варто уважно підходити до вибору додаткового предмета НМТ, щоб підвищити свої шанси на вступ. Вагові коефіцієнти НМТ-2025: таблиця А Освіта Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс A2Дошкільна освіта0,350,250,40,40,40,350,350,350,4– A3Початкова освіта0,350,40,250,350,250,350,350,350,25– A4.01Середня освіта (Українська мова і література)0,50,20,30,40,250,30,30,50,3– A4.02Середня освіта (Мова та зарубіжна література)0,40,30,30,50,250,350,350,40,3– A4.03Середня освіта (Історія)0,30,20,50,30,250,30,30,30,3– A4.04Середня освіта (Математика)0,30,50,20,30,30,50,40,20,2– A4.05Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)0,30,350,350,30,50,40,40,30,35– A4.06Середня освіта (Хімія)0,30,350,350,350,350,450,50,30,35– A4.07Середня освіта (Географія)0,30,350,350,350,350,450,450,30,5– A4.08Середня освіта (Фізика та астрономія)0,30,50,20,30,30,50,40,20,2– A4.09Середня освіта (Інформатика)0,30,50,20,30,30,50,40,20,2– A4.10Середня освіта (Трудове навчання та технології)0,350,40,250,250,30,50,40,30,25– A4.11Середня освіта (Фізична культура)0,40,30,30,30,30,40,40,30,3– A4.12Середня освіта (Образотворче мистецтво)0,40,250,350,350,20,30,30,350,35– A4.13Середня освіта (Музичне мистецтво)0,40,250,350,350,20,30,30,350,35– A4.15Середня освіта (Природничі науки)0,40,30,30,30,40,50,50,30,4– A4.16Середня освіта (Захист України)0,40,30,40,30,30,40,40,30,4– A5Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій0,350,40,250,250,30,50,40,30,25– A5.31, A5.32, A5.33, A5.39Професійна освіта (за спеціалізаціями)0,30,50,20,30,30,40,40,20,2– A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38Професійна освіта (за спеціалізаціями)0,350,40,250,30,30,40,40,20,25– A6Спеціальна освіта0,40,30,30,30,50,40,40,30,3– А7Фізична культура і спорт0,250,20,20,20,20,20,20,20,20,25 B Культура, мистецтво та гуманітарні науки Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс B1Аудіовізуальне мистецтво та виробництво0,250,20,20,20,20,20,20,20,20,6 B2Дизайн0,250,20,20,20,20,20,20,20,20,6 B3Декоративне мистецтво та ремесла0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6 B4Образотворче мистецтво та реставрація0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6 В5Музичне мистецтво0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6 B6Перформативні мистецтва0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6 В7Релігієзнавство0,30,250,450,450,20,30,30,450,45– В8Богослов’я0,30,250,450,450,20,30,30,450,25– В9Історія та археологія0,250,250,50,50,20,30,30,250,25– B10Філософія0,350,250,40,40,20,30,30,350,25– B11.01, B11.09, B11.10Філологія (українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика)0,50,250,250,250,20,30,30,50,25– B11Філологія для інших спеціалізацій0,40,30,30,40,20,30,30,40,3– B12Культурологія та музеєзнавство0,250,250,50,250,20,30,30,250,5– B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа0,350,250,40,30,20,30,30,350,4– С Соціальні науки, журналістика та інформація Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс C1Економіка0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– C2Політологія0,350,40,250,250,20,30,30,250,25– С3Міжнародні відносини0,40,30,30,50,20,30,30,30,3– C4Психологія0,350,40,250,250,40,30,30,250,25– C5Соціологія0,350,40,250,250,20,30,30,250,25– C6Географія та регіональні студії0,30,350,350,350,350,450,450,20,5– С7Журналістика0,450,30,250,350,20,30,30,450,25– D Бізнес, адміністрування та право Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс D1Облік і оподаткування0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– D2Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– D3Менеджмент0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– D4Публічне управління та адміністрування0,30,40,30,50,20,30,30,20,3– D5Маркетинг0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– D7Торгівля0,350,40,250,250,20,30,30,250,35– D8Право0,350,250,40,40,250,350,350,350,25– D9Міжнародне право0,40,20,40,50,20,30,30,30,4– E Природничі науки, математика та статистика Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс E1Біологія та біохімія0,30,350,350,30,50,450,450,20,35– E2Екологія0,30,350,350,30,40,450,50,30,4– E3Хімія0,30,350,350,30,350,450,50,20,35– E4Науки про Землю0,350,40,250,30,350,50,50,250,5– E5Фізика та астрономія0,30,50,20,30,250,50,40,20,2– E6Прикладна фізика та наноматеріали0,30,50,20,30,250,50,50,20,2– E7Математика0,30,50,20,20,20,50,30,20,2– E8Статистика0,30,50,20,20,20,50,30,20,2– F Інформаційні технології Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс F1Прикладна математика0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F2Інженерія програмного забезпечення0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F3Комп’ютерні науки0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F4Системний аналіз та наука про дані0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F5Кібербезпека та захист інформації0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F6Інформаційні системи та технології0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– F7Комп’ютерна інженерія0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– G Інженерія, виробництво та будівництво Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс G1Хімічні технології та інженерія0,30,50,20,250,30,30,50,20,2– G2Технології захисту навколишнього середовища0,30,50,20,250,50,50,50,20,2– G3Електрична інженерія0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G4Енерговиробництво (за спеціалізаціями)0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G6Інформаційно-вимірювальні технології0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G7Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G8Матеріалознавство0,30,50,20,250,20,50,50,20,2– G9Прикладна механіка0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G10Металургія0,30,50,20,250,20,50,50,20,2– G11Машинобудування (за спеціалізаціями)0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G12Авіаційна та ракетно-космічна техніка0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G13Харчові технології0,30,50,20,30,20,50,50,20,2– G14Деревообробні та меблеві технології0,30,50,20,250,50,50,50,20,2– G15Технології легкої промисловості0,30,50,20,250,20,50,50,20,2– G16Гірництво та нафтогазові технології0,30,50,20,250,50,50,50,20,3– G17Архітектура та містобудування0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,6 G18Геодезія та землеустрій0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G19Будівництво та цивільна інженерія0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– G20Видавництво та поліграфія0,30,50,20,30,20,50,50,20,2– G21Біотехнології та біоінженерія0,350,350,30,30,50,50,50,250,3– G22Біомедична інженерія0,350,350,30,30,50,50,50,250,3– H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс H1Агрономія0,40,30,30,350,50,40,50,30,3– H2Тваринництво0,40,30,30,350,50,50,50,30,3– H3Садово-паркове господарство0,350,40,250,350,50,50,50,250,25– H4Лісове господарство0,350,40,250,350,50,50,40,250,25– H5Водні біоресурси та аквакультура0,40,30,30,350,50,50,50,30,3– H6Ветеринарна медицина0,350,40,250,30,50,50,40,250,25– H7Агроінженерія0,30,40,30,350,50,50,40,250,3– I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс I1Стоматологія0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I2Медицина0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I3Педіатрія0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I4Медична психологія0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I5Медсестринство0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I6Технології медичної діагностики та лікування0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I7Терапія та реабілітація0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I8Фармація0,350,40,250,250,50,50,50,250,25– I9Громадське здоров’я0,350,40,250,250,50,50,450,250,25– I10Соціальна робота0,350,40,250,250,250,350,350,250,25– I11Дитячі та молодіжні служби0,350,40,250,250,250,350,350,250,25– J Транспорт та послуги Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс J2Готельно-ресторанна справа та кейтеринг0,40,30,30,50,30,350,40,30,3– J3Туризм і рекреація0,40,30,30,50,350,350,350,30,3– J4Охорона праці0,350,40,250,250,350,450,450,250,25– J5Морський та внутрішній водний транспорт0,30,50,20,50,20,50,30,20,2– J6Авіаційний транспорт0,30,50,20,50,20,50,30,20,2– J7Залізничний транспорт0,30,50,20,50,20,50,30,20,2– J8Автомобільний транспорт0,30,50,20,50,20,50,30,20,2– K Безпека та оборона Шифр Назва спеціальності Українська мова Математика Історія України Іноземна мова Біологія Фізика Хімія Укр. література Географія Творчий конкурс K3Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)0,30,50,20,250,20,50,30,20,2– K4Управління інформаційною безпекою0,30,50,20,30,20,50,30,20,2– K8Пожежна безпека0,350,40,250,250,30,450,450,250,25– K9Правоохоронна діяльність0,350,30,350,350,30,350,350,250,35– K10Цивільна безпека0,350,40,250,250,350,450,450,250,25– Раніше ми розповідали, НМТ 2025: скільки обов’язкових предметів. Таблиці вагових коефіцієнтів з сайту Еducation.ua. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Навчання Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter