Сколько вопросов будет на НМТ-2025: какая структура и сколько предметов

НМТ — это обязательный экзамен, который должны сдать выпускники, чтобы поступить в высшее учебное заведение. До военного положения это было ВНО по разным предметам.

Стоит отметить, что в этом году есть три обязательных блока и один на выбор. К обязательным относится украинский язык, история Украины и математика.

У участников тестирования есть 120 минут для выполнения заданий по украинскому языку и математике и столько же времени на тестирование по истории Украины и выбранного учебного предмета.

Дополнительные предметы на НМТ-2025

В УЦОКО рассказали, что в 2025 году можно выбрать на тестирование любой из перечисленных дополнительных предметов:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

биология;

химия;

физика;

география.

Сколько вопросов будет на НМТ-2025

Большинство предметов будут иметь 30 заданий, в том числе:

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

биология;

химия;

география.

Блок математики будет содержать 22 вопроса, по физике — 20, а иностранные языки — по 32.

Читать по теме Весовые коэффициенты НМТ-2025: как их рассчитать и вычислить конечный конкурсный балл Рассказываем о весовых коэффициентах НМТ ы как вычислить конечный балл.

Сколько вопросов на НМТ

Каждый блок имеет разные типы заданий. Блок украинского языка содержит 25 заданий с выбором одного правильного ответа и пять — на установление соответствия.

Часть математики имеет 15 задач с выбором одного правильного ответа, три на установление соответствия, еще на четыре вопроса нужно дать краткий ответ.

Блок истории Украины имеет 20 заданий с выбором одного ответа, три — на установление правильной последовательности, а еще три — с выбором трех ответов из семи предложенных.

Раздел, посвященный украинской литературе, включает 24 задания с выбором одного правильного ответа и 5 заданий, в которых необходимо установить соответствия.

Тестирование всех иностранных языков имеет одинаковые задания, 11 — на установление соответствий, пять — с выбором одного правильного ответа и 18 — на заполнение пробелов в тексте.

Блок биологии имеет 24 задания по выбору одного правильного ответа, четыре — на установление соответствия и два — с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов.

Тест НМТ по физике будет содержать 20 задач: 12 из них предусматривают выбор одного правильного ответа, 2 — на установление соответствия, а 6 нуждаются в коротком письменном ответе.

В разделе по химии будет 30 задач, в том числе: 22 — с одним правильным вариантом ответа, 2 — на соответствие и еще 6 — с кратким ответом.

По географии тест также будет состоять из 30 вопросов: 20 — с выбором правильного ответа, 4 — на установление соответствия и 6 — с заданием выбрать три варианта.

Если ты не в Украине, но хочешь сдать экзамен, ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться на НМТ-2025 за границей.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.