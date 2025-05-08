Образование

Сколько вопросов будет на НМТ-2025: какая структура и сколько предметов

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 мая 2025, 11:45
Сколько вопросов будет на НМТ-2025
Фото Unsplash
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