Отопительный сезон 2022 в Украине: когда включат тепло и что будет с ценами

Многие люди пророчат тяжелый отопительный сезон 2022 в Украине. Из-за войны с Россией может возникнуть множество проблем, в том числе с тарифами на коммунальные услуги.
Когда будет тепло в квартирах? И какие цены стоит на него ожидать? Читай в материале.
Многих волнует вопрос о том, когда начинается отопительный сезон в столице.
Это зависит от погодных условий.
В основном отопление включают тогда, когда температура воздуха три дня подряд опускается ниже +8 °С.
В основном отопление включают тогда, когда температура воздуха три дня подряд опускается ниже +8 °С.
Согласно правилам, в жилых помещениях в Украине температура должна быть выше +18 °С.
Цены на горячую воду и тепло в этом году не изменятся.
Тепловую энергию измеряют в гигакалориях (ГКал). Сегодня для того, чтобы подогреть кубометр воды, необходимо 0,060 Гкал.
Тариф на отопление от Киевтеплоэнерго составляет 1655 грн/Гкал.
Тариф на отопление от Киевтеплоэнерго составляет 1655 грн/Гкал.
Для тех, кто живет в столице и не имеет счетчика — 38,50 грн/кв. м.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, температура в квартирах в столице может опускаться до отметки 18 °С. До войны эта отметка была до 21-22 °С.
Сейчас в Киеве ремонтируют электросети.
Сейчас в Киеве ремонтируют электросети.
Их проверяют и чинят для того, чтобы жители могли в случае необходимости пользоваться обогревателями и не создавать перебои электричества.
Если не будет газа или электричества, власти подготовили запасы топлива и генераторы. По словам мэра, если такое случится, то инфраструктура города некоторое время сможет автономно функционировать.
Школы, больницы и детские садики при таком раскладе будут снабжать светом и газом в первую очередь.
Школы, больницы и детские садики при таком раскладе будут снабжать светом и газом в первую очередь.
Сейчас Кличко призывает местных жителей самостоятельно готовиться к зиме, покупать теплые одеяла и т.д.
Во Львове и области местные котельные уже подготовились к зиме почти на 100%.
Чрезвычайные ситуации власти не исключают, поэтому депутаты находятся в поисках альтернативных вариантов: заказывают буржуйки, закупают тепловые генераторы и дрова.
Все это хотят устанавливать в подвалах домов и убежищах.
Все это хотят устанавливать в подвалах домов и убежищах.
Так люди смогут зарядить электронные устройства и согреваться.
А вот что касается Донецка и области, то тут ситуация сложная, ведь отопление в этом году здесь вообще не включат.
Коммунальщики не могут починить газопроводы, так как город постоянно обстреливается.
Коммунальщики не могут починить газопроводы, так как город постоянно обстреливается.
Жители области уже три месяца обходятся без газа. Краматорск в этом отопительном сезоне останется даже без воды. Власти города предупредили жителей, что водоснабжения в многоквартирках не будет.
Систему канализации отключат для того, чтобы не было прорывов при заморозках.
Систему канализации отключат для того, чтобы не было прорывов при заморозках.
Если система замерзнет, может случиться перегрузка и отключится электричество.
Именно поэтому жителей города эвакуируют. Беженцам предоставляют материальную помощь и жилплощадь.
Власти Запорожья заявляют о том, что в городе нужно сделать запасы газа. Люди, которые живут в частных домах, в свою очередь, должны запастись топливом и дровами.
В оккупированных городах и селах тепла и газа в этом году может и не быть.
В оккупированных городах и селах тепла и газа в этом году может и не быть.
Проблема в том, что электросети и газопроводы перебиты.
Из-за возможных проблем с коммунальными услугами власти могут объявить обязательную эвакуацию в некоторых городах и селах Запорожья, Херсона и Харькова.
По словам харьковского главы ОВА Олега Синегубова, город готовится к отопительному сезону 2022-2023.
По словам харьковского главы ОВА Олега Синегубова, город готовится к отопительному сезону 2022-2023.
Однако из-за того, что Россия уничтожает критическую инфраструктуру, власти обдумывают все варианты. Это касается и эвакуации мирного населения.
Многие запутались с платежками за газ. В нашем материале мы подробно объяснили, как правильно платить за газ и вернуть свои деньги.
Каждый день мы рассказываем много полезной информации, которая точно пригодится тебе или твоим знакомым и родным. Чтобы не пропустить такие материалы, подписывайтесь на наш Telegram-канал.