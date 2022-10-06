Отопительный сезон 2022 в Украине: когда включат тепло и что будет с ценами

Многие люди пророчат тяжелый отопительный сезон 2022 в Украине. Из-за войны с Россией может возникнуть множество проблем, в том числе с тарифами на коммунальные услуги.

Когда будет тепло в квартирах? И какие цены стоит на него ожидать? Читай в материале.

Отопительный сезон 2022 в Киеве: когда включат отопление

Многих волнует вопрос о том, когда начинается отопительный сезон в столице.

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Это зависит от погодных условий.

В основном отопление включают тогда, когда температура воздуха три дня подряд опускается ниже +8 °С.

Согласно правилам, в жилых помещениях в Украине температура должна быть выше +18 °С.

Отопительный сезон 2022 Украина: тарифы

Цены на горячую воду и тепло в этом году не изменятся.

Тепловую энергию измеряют в гигакалориях (ГКал). Сегодня для того, чтобы подогреть кубометр воды, необходимо 0,060 Гкал.

Тариф на отопление от Киевтеплоэнерго составляет 1655 грн/Гкал.

Для тех, кто живет в столице и не имеет счетчика — 38,50 грн/кв. м.

Отопительный сезон 2022: что будет в Киеве с теплом и газом

По словам мэра Киева Виталия Кличко, температура в квартирах в столице может опускаться до отметки 18 °С. До войны эта отметка была до 21-22 °С.

Сейчас в Киеве ремонтируют электросети.

Их проверяют и чинят для того, чтобы жители могли в случае необходимости пользоваться обогревателями и не создавать перебои электричества.

Если не будет газа или электричества, власти подготовили запасы топлива и генераторы. По словам мэра, если такое случится, то инфраструктура города некоторое время сможет автономно функционировать.

Школы, больницы и детские садики при таком раскладе будут снабжать светом и газом в первую очередь.

Сейчас Кличко призывает местных жителей самостоятельно готовиться к зиме, покупать теплые одеяла и т.д.

Когда включат отопление в других городах

Во Львове и области местные котельные уже подготовились к зиме почти на 100%.

Чрезвычайные ситуации власти не исключают, поэтому депутаты находятся в поисках альтернативных вариантов: заказывают буржуйки, закупают тепловые генераторы и дрова.

Все это хотят устанавливать в подвалах домов и убежищах.

Так люди смогут зарядить электронные устройства и согреваться.

А вот что касается Донецка и области, то тут ситуация сложная, ведь отопление в этом году здесь вообще не включат.

Коммунальщики не могут починить газопроводы, так как город постоянно обстреливается.

Жители области уже три месяца обходятся без газа. Краматорск в этом отопительном сезоне останется даже без воды. Власти города предупредили жителей, что водоснабжения в многоквартирках не будет.

Систему канализации отключат для того, чтобы не было прорывов при заморозках.

Если система замерзнет, может случиться перегрузка и отключится электричество.

Именно поэтому жителей города эвакуируют. Беженцам предоставляют материальную помощь и жилплощадь.

Когда включат отопление в Запорожье и Харькове

Власти Запорожья заявляют о том, что в городе нужно сделать запасы газа. Люди, которые живут в частных домах, в свою очередь, должны запастись топливом и дровами.

В оккупированных городах и селах тепла и газа в этом году может и не быть.

Проблема в том, что электросети и газопроводы перебиты.

Из-за возможных проблем с коммунальными услугами власти могут объявить обязательную эвакуацию в некоторых городах и селах Запорожья, Херсона и Харькова.

По словам харьковского главы ОВА Олега Синегубова, город готовится к отопительному сезону 2022-2023.

Однако из-за того, что Россия уничтожает критическую инфраструктуру, власти обдумывают все варианты. Это касается и эвакуации мирного населения.

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