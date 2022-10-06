Економія

Опалювальний сезон 2022 в Україні: коли вмикають тепло і що буде з цінами

Анна Голішевська, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 07:30
Тепло
Фото: Unsplash

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