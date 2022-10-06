Опалювальний сезон 2022 в Україні: коли вмикають тепло і що буде з цінами

Багато людей пророкують важкий опалювальний сезон 2022 року в Україні. Через війну з Росією може виникнути безліч проблем, зокрема і з тарифами на комунальні послуги.

Коли буде тепло у квартирах? І які ціни варто на нього чекати? Читай у матеріалі.

Опалювальний сезон 2022 у Києві: коли увімкнуть опалення

Багатьох хвилює питання, коли починається опалювальний сезон у столиці.

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Це залежить від погодних умов.

Зазвичай опалення вмикають тоді, коли температура повітря три дні поспіль опускається нижче за +8 °С.

Згідно з правилами, у житлових приміщеннях в Україні температура має бути вищою за +18 °С.

Опалювальний сезон 2022 Україна: тарифи

Ціни на гарячу воду та тепло цьогоріч не зміняться.

Теплову енергію вимірюють у гігакалоріях (Гкал). Сьогодні для того, щоб підігріти кубометр води, потрібно 0,060 Гкал.

Тариф на опалення від Київтеплоенерго становить 1655 грн/Гкал.

Для тих, хто живе у столиці та не має лічильника — 38,50 грн/кв. м.

Опалювальний сезон 2022: що буде в Києві з теплом та газом

За словами мера Києва Віталія Кличка, температура у квартирах у столиці може опускатися до позначки 18 °С. До війни ця позначка була 21-22 °С.

Наразі у Києві ремонтують електромережі.

Їх перевіряють і лагодять для того, щоб жителі могли за потреби користуватися обігрівачами і не створювати перебої з електрикою.

На випадок відсутності газу чи електрики влада підготувала запаси палива та генератори. За словами мера, якщо таке станеться, то інфраструктура міста деякий час зможе автономно функціонувати.

Школи, лікарні та дитячі садки за таким розкладом будуть забезпечувати світлом і газом насамперед.

Наразі Кличко закликає місцевих жителів самостійно готуватися до зими, запасатися теплими ковдрами тощо.

Коли увімкнуть опалення в інших містах

У Львові та області місцеві котельні вже підготувалися до зими майже на 100%.

Надзвичайні ситуації влада не виключає, тому депутати перебувають у пошуках альтернативних варіантів: замовляють буржуйки, закуповують теплові генератори та дрова.

Усе це хочуть встановлювати у підвалах будинків та притулках.

Так люди зможуть зарядити електронні пристрої та зігріватися.

А от щодо Донецька та області, то тут ситуація складна, адже опалення цьогоріч тут взагалі не включать.

Комунальники не можуть відремонтувати газопроводи, адже місто постійно обстрілюють.

Жителі області вже три місяці обходяться без газу. Краматорськ цього опалювального сезону залишиться навіть без води. Влада міста попередила жителів про те, що водопостачання у багатоквартирках не буде.

Систему каналізації відключать для того, щоб не було проривів під час заморозків.

Якщо система замерзне, може відбутися перевантаження та відключиться електрика.

Саме тому мешканців міста евакуювали. Біженцям надають матеріальну допомогу та житлову площу.

Коли включать опалення у Запоріжжі та Харкові

Влада Запоріжжя заявляє про те, що у місті потрібно зробити запаси газу. Люди, які живуть у приватних будинках, своєю чергою, мають запастися паливом та дровами.

У містах та селах, які окуповані, тепла та газу цього року може й не бути.

Проблема полягає в тому, що електромережі та газопроводи перебиті.

Через можливі проблеми з комунальними послугами влада може оголосити обов’язкову евакуацію у деяких містах та селах Запоріжжя, Херсона та Харкова.

За словами харківського голови ОВА Олега Синегубова, місто готується до опалювального сезону 2022-2023.

Однак через те, що Росія знищує критичну інфраструктуру, влада обмірковує всі варіанти. Це стосується заходів евакуації мирного населення.

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