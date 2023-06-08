Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как самостоятельно вычислить оценку

В 2023 году выпускники украинских школ будут сдавать НМТ. Это — национальный мультимедийный тест, с помощью которого определяют уровень знаний учащихся по обязательным предметам: украинский язык и математика.

Третий предмет выпускники выбирают самостоятельно. Это может быть история Украины, химия, иностранный язык и т.д. Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как это сделать и что для этого нужно — читай в материале.

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: зачем это делать

Переводить баллы по НМТ в этом году для учащихся в Украине нет смысла. Ведь в УЦОКО отмечают, что национальный тест никак не влияет на школьные оценки (аттестат) и получение медалей.

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Такая практика была популярной еще несколько лет назад, когда от баллов ВНО (например, по украинскому языку) зависело то, получишь ли ты медаль, или нет. К примеру, если выпускник(-ца) по школьным оценкам должен(-на) был(-а) получить золотую медаль, то ему (ей) нужно было набрать больше 170 баллов за украинский язык.

В 2023 году балл НМТ не влияет на получение отличия. Результаты НМТ будут использоваться только для поступления на бакалавриат в учреждения высшего образования.

Как посчитать средний балл НМТ

На сайте Центра оценки качества образования уже появилась информация о том, как перевести тестовые баллы по разным предметам в шкалу 100-200. С баллами и переводом можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

НМТ: важные моменты

Основная сессия НМТ состоится с 5 по 23 июня. Дополнительная — с 11 по 24 июля. Зарегистрироваться на НМТ уже нельзя, поскольку регистрация длилась с 3 апреля по 3 мая.

О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.

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