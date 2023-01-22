Бизнес должен жить, а не замирать: рассказываем о государственной помощи украинским предпринимателям и экспортерам

Во время войны украинский бизнес ощутил на себе все удары российских ракет в несколько раз сильнее. Но государство максимально поддерживает отечественные производства и предприятия, чтобы они росли и приносили прибыль экономике, но точно не умирали.

Так что даже в условиях войны у тебя есть возможность открыть собственное дело — стоит только найти источники помощи. Об этих источниках мы и поговорим дальше.

Грантовые программы и доступные кредиты

Доступные кредиты под 5% – 7% – 9% были запущены в феврале 2022 года. С их помощью бизнес может получить льготные средства, максимальная сумма таких кредитов составляет 50 млн. грн.

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Если малому или микробизнесу не хватает средств для погашения кредита, то такой бизнес может получить кредитные гарантии на 50% или даже 80% от суммы займа.

Также правительство в октябре расширило программу, позволив брать кредиты микро-, малому или среднему бизнесу, полностью или частично потерявшему мощности из-за войны.

Кроме того, особые условия теперь и для работы аграрного бизнеса: предприниматели могут привлекать кредиты под 0% (для разного бизнеса условия достигают от 0% до 9%). Максимальная сумма такого кредита может составлять от 100 тыс. до 90 млн. грн.

На помощь идут также банки: Ощадбанк предлагает доступные ссуды и кредиты под 0% на оборудование для бизнеса.

єРобота

Если есть работа — значит, есть и рабочие места. И это основное требование предпринимателей от государства. Грантовую помощь єРобота запустило Правительство.

Такой проект оказывает помощь разным по характеру бизнесам: Своя справа, Новий рівень, Свій сад, Своя теплиця, ІТ-стартап. Детали можно узнать на сайте Дія.єРобота.

Кстати, на самой платформе Дія можно узнать и о других грантовых, кредитных пособиях, а также о другой поддержке бизнеса в условиях войны. Отдельно стоит выделить возможность и финансирование украинских экспортеров отечественной продукции: существует несколько программ, о которых подробно рассказывают в Дії.

Цифровая Европа

Грантовая программа предлагает украинцам €6 млрд. Принять участие в конкурсе могут не только частные или государственные секторы, но и общественные организации, ВУЗы, научные учреждения, IT-компании и т.д.

Детали и ссылки на эту масштабную программу можно найти на сайте Дія.Бізнес.

Культурно-художественный грант

Как никогда прежде, Украине сейчас важно работать над восстановлением культурных памятников страны и созданием новых художественных проектов.

Именно поэтому украинский культурный фонд объявил грантовую программу на 2023 год Восстановление культурно-художественной деятельности, которая состоит из двух лотов.

Лот №1: могут принять участие юрлица или ФЛП, сумма — от 400 000 до 1 млн. грн;

Лот №2: могут получить физлица, сумма — от 50 000 до 200 000 грн.

Для того чтобы выиграть такой грант, нужно создать культурное достояние в виде песни, скульптуры, выставки и прочее.

Для твоего вдохновения предлагаем тебе также прочесть истории женщин-предпринимателей, которые даже во время войны смогли и дальше вести свой бизнес. Там ты тоже найдешь интересные советы, как вести бизнес во время войны.

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