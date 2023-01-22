Бізнес мусить жити, а не завмирати: розповідаємо про державну допомогу українським підприємцям та експортерам

Під час війни український бізнес відчув на собі всі удари російських ракет у кілька разів сильніше. Але держава максимально підтримує вітчизняні виробництва та підприємства, аби вони росли та приносили прибутки економіці — але точно не помирали.

Тож навіть в умовах війни у тебе є можливість відкрити власну справу — варто лише знайти джерела допомоги. Про ці джерела ми й поговоримо далі.

Грантові програми та доступні кредити

Доступні кредити під 5% – 7% – 9% запустили у лютому 2022 року. З їхньою допомогою бізнес може отримати пільгові кошти, максимальна сума таких кредитів складає 50 млн грн.

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Якщо малий чи мікробізнес не має достатньо коштів для погашення такого кредиту, то такий бізнес може отримати кредитні гарантії на 50% чи навіть 80% від суми позики.

Також уряд у жовтні розширив програму, дозволивши брати кредити мікро-, малому чи середньому бізнесу, який повністю або частково втратив потужності через війну.

Окрім цього, особливі умови тепер й для роботи аграрного бізнесу: підприємці можуть залучати кредити під 0% (для різного бізнесу умови сягають від 0% до 9%). Максимальна сума такого кредиту може бути від 100 тис до 90 млн грн.

На допомогу йдуть також банки: Ощадбанк пропонує доступні позики та кредити під 0% на обладнання для бізнесу.

єРобота

Якщо є робота — значить є й робочі місця. І це основна вимога до підприємців від держави. Грантову допомогу єРобота запустив Уряд.

Такий проект надає допомогу різним за характером бізнесам: Своя справа, Новий рівень, Свій сад, Своя теплиця, ІТ-стартап. Деталі можна дізнатися на сайті Дія.єРобота.

До речі, на самій платформі Дія можна дізнатися й про інші грантові, кредитні допомоги, а також про іншу підтримку бізнесу в умовах війни. Окремо варто виділити можливість та фінансування українських експортерів вітчизняної продукції: існує кілька програм, про які також детально розповідають у Дії.

Цифрова Європа

Грантова програма пропонує українцям €6 млрд. Взяти участь у конкурсі можуть не лише приватні чи державні сектори, а й громадські організації, ВНЗ, наукові установи, IT-компанії тощо.

Деталі та посилання щодо цієї масштабної програми є на сайті Дія.Бізнес.

Культурно-мистецький грант

Як ніколи до того, Україні зараз важливо працювати над відновленням культурних пам’яток країни та створенням нових мистецьких проектів.

Саме через це український культурний фонд оголосив грантову програму на 2023 рік Відновлення культурно-мистецької діяльності, яка складається з двох лотів.

Лот №1: можуть взяти участь юрособи або ФОПи, сума — від 400 000 до 1 млн грн;

Лот №2: можуть отримати фізособи, сума — від 50 000 до 200 000 грн.

Для того, аби виграти такий грант, треба створити культурне надбання у вигляді пісні, скульптури, виставки та інше.

Для твого натхнення пропонуємо тобі також прочитати історії жінок-підприємниць, які навіть під час війни змогли й далі вести свій бізнес. Там ти також знайдеш цікаві поради, як вести бізнес під час війни.

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