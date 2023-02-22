Помощь многодетным семьям от государства и международных организаций 2023

Семьи, которые имеют трое и больше детей, в Украине считаются многодетными. Такие семьи получают этот статус, а вместе с ним — некоторые льготы и соцвыплаты.

Будет ли помощь многодетным семьям в 2023 году — читай в материале.

Выплаты многодетным семьям 2023: что изменится

Финансовая помощь многодетным семьям в 2023 году, скорее всего, не изменится. Ведь на соцвыплаты, повышение и понижение таких выплат влияет уровень прожиточного минимума.

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В 2023 он такой же, как и в 2022 — 2684 грн (чуть больше $70). Это значит, что льготы и выплаты останутся на уровне прошлого года.

Выплаты многодетным семьям: суммы

В прошлом году государство платило помощь таким семьям в сумме 2100 грн. Она назначалась на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплаты были введены правительством в 2019 году. Они осуществляются каждый месяц до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Оформить заявку на помощь в размере 2000 грн можно в любое время, даже если ребенку уже исполнилось три – четыре года.

Почему в 2022 была индексация для многодетных семей, а в 2023 — не будет

Каждый год правительство проводит перерасчет бюджета и время от времени повышает выплаты пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям людей. Таким образом, в прошлом году выплаты на детей многодетных семей были увеличены в марте 2022 года.

Если в 2021 году на ребенка до шести лет родители получали 1700 грн, то в 2022 году эту сумму повысили до 2100 грн.

Однако правительство неоднократно подчеркивает, что в бюджете на 2023 год значительный процент средств заложен на обеспечение армии. В связи с этим прожиточный минимум остался на прежнем уровне. Дефицит в государственном бюджете не позволяет провести индексацию.

Какие льготы получают многодетные семьи

50% скидки на коммунальные услуги;

бесплатное получение медикаментов, выписанных по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в больницах, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (это не касается такси);

бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с законом Об оздоровлении и отдыхе детей.

Помощь от международных организаций для многодетных семей 2023

В прошлом году многие семьи подавались на финансовую помощь от международного фона ЮНИСЕФ. В 2022 году организация оказывала пособие в размере 2200 грн один раз в месяц. Однако из-за огромного количества до сих пор обрабатываемых заявок организация закрыла прием новых заявок.

Большинство международных организаций уже завершили прием заявок на помощь в 2023 году. Но если она вам необходима, вы можете оставить заявку на портале Дія.

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