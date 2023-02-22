Допомога багатодітним сім’ям від держави та міжнародних організацій 2023

Сім’ї, у яких є троє та більше дітей, в Україні вважаються багатодітними. Такі родини отримують цей статус, а разом з ним — деякі пільги й соцвиплати.

Чи буде допомога багатодітним сім’ям у 2023 році — читай у матеріалі.

Виплати багатодітним сім’ям 2023: що зміниться

Фінансова допомога багатодітним сім’ям у 2023 році, найімовірніше, не зміниться. Адже на соцвиплати, підвищення та зниження таких виплат впливає рівень прожиткового мінімуму.

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У 2023 він такий самий, як і у 2022, — 2684 грн (трішки більше ніж $70). Це означає, що пільги й виплати залишаться на рівні минулого року.

Виплати багатодітним сім’ям: суми

Минулого року держава сплачувала допомогу таким родинам у сумі 2100 грн. Вона призначалася на третю і кожну наступну дитину.

Виплати запровадив уряд у 2019 році. Їх здійснюють щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Оформити заявку на допомогу у розмірі 2000 грн можна у будь-який час, навіть якщо дитині вже три – чотири роки.

Чому у 2022 була індексація багатодітним сім’ям, а у 2023 — не буде

Щороку уряд проводить перерахунок бюджету та час від часу підвищує виплати пенсіонерам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям людей. Торік виплати на дітей з багатодітних родин збільшили у березні 2022.

Якщо у 2021 на дитину до шести років батьки отримувати 1700 грн, то у 2022 цю суму підвищили до 2100 грн.

Однак уряд неодноразово наголошує на тому, що у сформованому бюджеті на 2023 рік значний відсоток коштів закладено на потреби армії. У зв’язку з цим прожитковий мінімум не було підвищено. Дефіцит у державному бюджеті не дає змоги провести індексацію.

Які пільги отримують багатодітні родини

50% знижки на комунальні послуги;

безкоштовне отримання медикаментів, виписаних за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках та першочергова госпіталізація;

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (це не стосується таксі);

безкоштовне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до закону Про оздоровлення та відпочинок дітей.

Допомога від міжнародних організацій для багатодітних сімей 2023

Минулого року багато родин подавалися на фінансову допомогу від міжнародного фону ЮНІСЕФ. У 2022 році організація надавала допомогу у розмірі 2200 грн один раз в місяць. Однак через величезну кількість заявок, які досі опрацьовують, організація закрила прийом заявок.

Більшість міжнародних організацій уже завершили прийом заявок на допомогу у 2023 році. Але якщо вона вам необхідна, ви можете залишити заявку на порталі Дія.

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