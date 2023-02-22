Допомога багатодітним сім’ям від держави та міжнародних організацій 2023

Сім’ї, у яких є троє та більше дітей, в Україні вважаються багатодітними. Такі родини отримують цей статус, а разом з ним — деякі пільги й соцвиплати.
Чи буде допомога багатодітним сім’ям у 2023 році — читай у матеріалі.
Фінансова допомога багатодітним сім’ям у 2023 році, найімовірніше, не зміниться. Адже на соцвиплати, підвищення та зниження таких виплат впливає рівень прожиткового мінімуму.
У 2023 він такий самий, як і у 2022, — 2684 грн (трішки більше ніж $70). Це означає, що пільги й виплати залишаться на рівні минулого року.
Минулого року держава сплачувала допомогу таким родинам у сумі 2100 грн. Вона призначалася на третю і кожну наступну дитину.
Виплати запровадив уряд у 2019 році. Їх здійснюють щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Оформити заявку на допомогу у розмірі 2000 грн можна у будь-який час, навіть якщо дитині вже три – чотири роки.
Щороку уряд проводить перерахунок бюджету та час від часу підвищує виплати пенсіонерам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям людей. Торік виплати на дітей з багатодітних родин збільшили у березні 2022.
Якщо у 2021 на дитину до шести років батьки отримувати 1700 грн, то у 2022 цю суму підвищили до 2100 грн.
Якщо у 2021 на дитину до шести років батьки отримувати 1700 грн, то у 2022 цю суму підвищили до 2100 грн.
Однак уряд неодноразово наголошує на тому, що у сформованому бюджеті на 2023 рік значний відсоток коштів закладено на потреби армії. У зв’язку з цим прожитковий мінімум не було підвищено. Дефіцит у державному бюджеті не дає змоги провести індексацію.
Минулого року багато родин подавалися на фінансову допомогу від міжнародного фону ЮНІСЕФ. У 2022 році організація надавала допомогу у розмірі 2200 грн один раз в місяць. Однак через величезну кількість заявок, які досі опрацьовують, організація закрила прийом заявок.
Більшість міжнародних організацій уже завершили прийом заявок на допомогу у 2023 році. Але якщо вона вам необхідна, ви можете залишити заявку на порталі Дія.
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