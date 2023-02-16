Накопичувальна пенсія: що це таке і коли запровадять в Україні 2023

Нещодавно на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети країни на 2023 рік. Серед них — запровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Що зараз відомо про накопичувальну пенсію 2023 — читай у матеріалі.

Накопичувальна пенсія: Україна

Уряд у 2023 році хоче змінити пенсійну систему. Адже зараз утворилася проблема з наповненням Пенсійного фону. В Україні роками скорочується працездатне населення, а ось кількість пенсіонерів навпаки збільшується. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація погіршилася.

Реформа полягає у тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

— Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних з роботодавцем засадах та добровільні внески громадян, — пояснив Шмигаль.

Зараз також дивляться

Так політики намагаються реалізувати право українців на гідні пенсії. Також прем’єр-міністр пообіцяв, що всі пенсії виплачуватимуть цього року.

— Адресність буде ключовим підходом до соціальної допомоги. Усі соціальні виплати та пенсії ми забезпечимо повною мірою, — сказав Денис Шмигаль.

Читати на тему Як нараховується пенсія в Україні та коли на неї можна виходити 2023 Як нараховується пенсія в Україні — читай у матеріалі.

Пенсія в Україні: як отримують пенсію зараз

Поки що в нашій країні пенсію одержують за солідарною пенсійною системою. Тобто ті люди, які працюють, сплачують відсоток до Пенсійного фонду.

Така ж схема працює і з підприємствами. Після обчислення фонд постачає пенсіонерам виплати. Але через зменшення кількості населення робити це з кожним днем стає дедалі складніше.

Що таке накопичувальна пенсія

Накопичувальна пенсія — це механізм, коли індивідуальні пенсійні накопичення люди створюють через казначейство. Це означає, що українці збиратимуть гроші для пенсії у майбутньому. А поки що вона буде на рахунку казначейства.

Важливо: для того, щоб укласти договір про накопичувальну пенсію, охочому має бути менш як 65 років.

Відразу після того, як людина досягне пенсійного віку, вона зможе забрати власну пенсію до копійки.

Але це в тому випадку, коли гроші будуть потрібні на життя в іншій країні чи боротьбу з хворобою. Також пенсійні виплати можуть “розтягнути” на строк у 10 років. Пенсію також можна буде передавати, як спадок.

Крім цього, вона може бути обов’язковою для всіх українців від 18-35 років. Але поки це лише ініціатива. Відповідні зміни ще мають підтримати урядовці та парламентарі.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

Не пропусти наші наступні матеріали, підписуйся на Telеgram-канал.