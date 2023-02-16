Накопительная пенсия: что это такое и когда введут в Украине 2023

Недавно на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты страны на 2023 год. Среди них — введение обязательного пенсионного накопления. Что сейчас известно о накопительной пенсии 2023 — читай в материале.

Накопительная пенсия: Украина

Правительство в 2023 году хочет изменить пенсионную систему. Ведь сейчас образовалась проблема с наполнением Пенсионного фона.

В Украине годами сокращается трудоспособное население, а вот количество пенсионеров, наоборот, увеличивается. После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация усугубилась.

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Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.

— Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем условиях и добровольные взносы граждан, — пояснил Шмыгаль.

Так политики планируют реализовать право украинцев на достойные пенсии. Также премьер-министр пообещал, что все пенсии будут выплачивать в этом году.

— Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере, — сказал Денис Шмыгаль.

Читать по теме Как начисляется пенсия в Украине и когда на нее можно выходить 2023 Как начисляется пенсия в Украине — читай в материале.

Пенсия в Украине: как получают пенсию сейчас

Пока что в нашей стране пенсию получают по солидарной пенсионной системе. То есть, те люди, которые работают, платят процент в Пенсионный фонд.

Также работает схема и с предприятиями. После отчисления фонд снабжает пенсионеров выплатами. Но из-за уменьшения количества населения делать это с каждым днем все сложнее.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия — это механизм, при котором индивидуальные пенсионные накопления работающим людям создают через казначейство.

Это значит, что украинцы будут копить деньги для пенсии в будущем. А пока она будет на счете казначейства.

Важно: для того, чтобы заключить договор о накопительной пенсии, желающему должно быть меньше 65 лет. Сразу после того, как человек достигнет пенсионного возраста, он сможет ее забрать до копейки. Но это в том случае, если деньги будут нужны на жизнь в другой стране или борьбу с болезней.

Также их могут “растянуть” на выплаты в течение 10 лет. Такую пенсию можно будет передавать в качестве наследства. Кроме этого, она может быть обязательной для всех жителей Украины от 18-35 лет.

Впрочем, пока это только инициатива. Соответствующие изменения еще должны поддержать члены правительства и парламентарии.

Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.

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