Советы

“Как преодолеть ощущение опасности по возвращении домой?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 мая 2022, 16:00
Як подолати відчуття небезпеки після повернення додому
Фото: Unsplash

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Советы

“Как преодолеть ощущение опасности по возвращении домой?”
Отвечает
Андрій Жельветро
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