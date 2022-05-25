“Как преодолеть ощущение опасности по возвращении домой?”

Казалось, если убрать что-нибудь подальше от глаз, то больше и не будешь об этом вспоминать. Не видишь пирожное, так меньше его хочешь. Если не наблюдаешь ужасов войны, то вроде бы должен чувствовать себя лучше?

Но это, конечно, не так. Боевые действия еще продолжаются, а многих украинцев уже постигла новая проблема после возвращения на деоккупированные территории. Такое ощущение, будто только наблюдаешь за жизнью, которой совершенно не удается теперь управлять.

Психолог Андрей Жельветро в рамках проекта Все буде добре на СТБ рассказал, как преодолеть чувство опасности по возвращении домой. Эксперт говорит, что такое состояние вытягивает все силы из человека и крадет его душу.

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Сейчас идет состояние дереализации. И это нормально, потому что моментально избавиться от него невозможно.

Однако психолог отмечает, что существует несколько действенных способов, чтобы помочь своей перегруженной стрессом психике и нервной системе вернуться к более или менее привычной жизни.

Позаботься о своем физическом комфорте

Даже самые простые вещи могут спасти человека и вернуть ему чувство реальности. Можно начать с заботы о себе и своем здоровье, нормализовав режим питания и сна.

Самые простые вещи, которые ничего не стоят, могут помочь.

Ежедневно выполнять три ритуала безопасности

Часто может возникать состояние, при котором человеку кажется, что он ничего не решает в своей жизни. Поэтому нужно возвращать самоконтроль.

Сначала можно с утра после пробуждения пойти на небольшую прогулку и попытаться замечать все, что происходит вокруг. Затем в обед попробовать навести порядок и сделать небольшую уборку.

Именно это сейчас нужно, чтобы почувствовать свое влияние.

Вечером перед сном можно вместо просмотра новостей спланировать следующий день. Это тоже поможет вернуть чувство контроля над собственной жизнью.

Переключить внимание на внутренние переживания

При выполнении ритуалов безопасности следует переключать внимание с внутренних переживаний.

Необходимо обращать внимание на то, что слышишь вокруг — пение птиц, смех детей, лай собак.

Сейчас очень важно возвращаться к реальной жизни.

Занятие творчеством

Используй творчество, чтобы визуализировать свое светлое будущее. Таким образом можно избавиться от боли и других негативных чувств.

Так же, как это было с расстрелянными заборами, на которых рисовали цветочки. Читай, как Иванка Сьолковская из Торонто рисовала цветы вокруг отверстий от пуль в Буче.