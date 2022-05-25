Здавалося, якщо прибрати щось подалі від очей, то більше й не будеш про це згадувати. Не бачиш тістечко, то менше його хочеш. Якщо не спостерігаєш жахіття війни, то наче маєш почуватися краще?

Та це, звісно, не так. Бойові дії ще тривають, а багатьох українців уже спіткала нова проблема після повернення на деокуповані території. Таке відчуття, ніби лише спостерігаєш за життям, яким абсолютно не вдається тепер керувати.

Психолог Андрій Жельветро у рамках проекту Все буде добре на СТБ розповів, як подолати відчуття небезпеки після повернення додому. Експерт говорить, що такий стан витягує усі сили з людини та краде її душу.

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Зараз іде стан дереалізації. І це нормально, тому що миттєво позбутися його неможливо.

Однак психолог зазначає, що існує кілька дієвих способів, щоб допомогти своїй перенавантаженій стресом психіці та нервовій системі повернутись до більш-менш звичного життя.

Подбай про свій фізичний комфорт

Навіть найпростіші речі можуть врятувати людину та повернути їй почуття реальності. Можна розпочати з турботи про себе та своє здоров’я, нормалізувавши режим харчування та сну.

Найпростіші речі, які нічого не коштують, можуть допомогти.

Щодня виконувати три ритуали безпеки

Часто може виникати стан, за якого людині здається, що вона нічого не вирішує у своєму житті. Тож потрібно повертати почуття самоконтролю.

Спочатку можна зранку після пробудження піти на невеличку прогулянку та спробувати помічати усе, що відбувається навколо. Потім в обід спробувати навести лад та зробити невеличке прибирання.

Саме це зараз потрібно, щоб відчути свій вплив.

Увечері перед сном можна замість переглядання новин спланувати наступний день. Це теж допоможе повернути почуття контролю над власним життям.

Переключити увагу з внутрішніх переживань

Під час виконання ритуалів безпеки потрібно переключати увагу з внутрішніх переживань.

Необхідно помічати те, що чуєш навколо — спів пташок, сміх дітей, гавкіт собак.

Зараз вкрай важливо повертатися до реального життя.

Зайняття творчістю

Використовуй творчість, щоб візуалізувати своє світле майбутнє. Так можна позбутися болю та інших негативних почуттів.

Так само, як це було з розстріляними парканами, на яких малювали квіточки. Читай, як Іванка Сьолковська з Торонто малювала квіти навколо отворів від куль у Бучі.