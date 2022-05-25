Поради

“Як подолати відчуття небезпеки після повернення додому?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Травня 2022, 16:00
Як подолати відчуття небезпеки після повернення додому
Фото: Unsplash

Більше порад
боюсь гучних звуків
“Я у безпеці, але досі лякаюся гучних звуків, що з цим робити?”
Як правильно вести щоденник
“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Як розмовляти з росіянами?
“Як розмовляти з друзями в Росії, які підтримують Путіна? Що робити, щоб впливати на їхній стан?”
стріх війни
“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”
Дивитись більше

Поради

“Як подолати відчуття небезпеки після повернення додому?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Як мені не провалитися в емоційну яму?”
Відповідає
Наталя Гаєвська
Наталя Гаєвська
Психологиня

“Як пережити втрату близької людини й не впасти у відчай?”
Відповідає
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психологиня

“Не можу злитися на росіян, відчуваю до них радше співчуття. Чи це Стокгольмський синдром?”
Відповідає
Олег Романчук
Олег Романчук
Лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр

“Як не відкладати своє життя на потім через війну?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ
Чому не приходять виплати ВПО
Читати далі
Чому не приходять виплати ВПО та як отримати пенсію на окупованих територіях. Розповідає очільниця Мінсоцполітики
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Читати далі
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь