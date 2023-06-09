Советы

“Подрыв Каховской ГЭС меня морально “заглушил”. Как помочь себе жить дальше?”

Отвечает
Психотерапевтка Яна Алавєранова
Яна Алаверанова

Психотерапевт

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 июня 2023, 09:00
Як впоратися з негативними новинами: поради психотерапевтки
Фото: Pexels

Советы

“Подрыв Каховской ГЭС меня морально “заглушил”. Как помочь себе жить дальше?”
Отвечает
Психотерапевтка Яна Алавєранова
Яна Алаверанова
Психотерапевт

“Как безопасно пользоваться телефоном во время войны, чтобы не стать жертвой врага?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Почему вес не уходит, хотя я занимаюсь спортом и питаюсь правильно?”
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Анита Луценко
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Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Как мне обновить SPF так, чтобы не испортить макияж?”
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Катерина Мельник
Катерина Мельник
Врач-дерматовенеролог, трихолог

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Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Марьяна Кудрявцева
Семейный врач, алерголог, пульманолог

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“Подрыв Каховской ГЭС меня морально “заглушил”. Как помочь себе жить дальше?”
Наталия Зарецка
Военный психолог
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