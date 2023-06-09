“Подрыв Каховской ГЭС меня морально “заглушил”. Как помочь себе жить дальше?”

Россияне спровоцировали одну из самых больших техногенных катастроф за последние десятилетия — взорвали Каховскую ГЭС. Отовсюду мы видим новости о затопленных населенных пунктах, пострадавших людях и животных.

Мы донатим, собираем вещи для них, помогаем организовать эвакуацию, привлечь внимание мира и привлечь преступников к ответственности. Но такие новости сильно отражаются на нашем моральном состоянии.

Мы чувствуем себя истощенными, нас разрывает злость на врага и ситуацию в целом, ведь мы не можем вернуть время назад и остановить катастрофу. Но нужно находить силы жить дальше, чтобы поддерживать других и строить свое будущее и нашей страны.

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Психотерапевт Яна Алаверанова рассказала на своей странице в Instagram, как помочь себе оправиться от негативных новостей.

Как найти силы жить дальше после тяжелых новостей

— Беда такого масштаба сбивает с ног, поэтому чувствовать себя истощенным(ой), бессильным(ой) или в отчаянии сейчас — неудивительно. Надо позаботиться о себе и помочь тем, до кого можешь дотянуться, — говорит психотерапевт.

Она подчеркивает, что быть даже виртуальным свидетелем такой беды — травматический опыт и пиковая нагрузка для психики, поэтому призывает позаботиться о себе в эти дни.

Не требуй от себя энергичности, производительности, эффективности: что-то сделал(а) — хорошо, этого достаточно.

Если есть возможность, все важное и несрочное перенести — перенеси.

Хочется с головой залезть под одеяло, обнять кота и обратиться калачиком — прячься и лежи.

Хочется есть — ешь. Сдают нервы и есть успокаивающее — пей.

Хочется с кем-нибудь поговорить или кого-то услышать — звони, пиши, поезжай, не оставайся в одиночестве.

Сейчас может быть очень сложно оторваться от новостей, так что если не можешь прекратить смотреть — смотри. Это дает иллюзию контроля, но после просмотра новостей обязательно нужно что-то сделать.

Донать, делай репосты в социальных сетях, поддерживай других, корми собственных детей, себя или зверей. Главное — не застрять в созерцании горя и собственном бессилии, — объясняет Яна.

Она говорит, что нужно напоминать себе есть, пить, двигаться. Советует не мерзнуть и держать ноги в тепле. Можно делать что-то обыденное и понятное: сходить в магазин или принять душ.

— Такие простые действия возвращают ощущение, что хотя бы на что-то ты можешь влиять, а это помогает медленно выныривать из бессилия и отчаяния, — акцентирует психотерапевт.

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