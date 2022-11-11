Расслабиться любыми методами — три упражнения, которые помогут преодолеть состояние острого стресса

Все мы за свою жизнь переживаем стрессовые ситуации. Сейчас их уровень повысился, так что мы должны уметь справиться с этим состоянием.
Многие психологи советуют практиковать дыхательные упражнения, но иногда их может быть мало. Практический психолог Юлия Ворман рассказала о трех упражнениях, которые помогут преодолеть состояние острого стресса.
Если правильно выполнять это упражнение, можно сместить фокус внимания с потока отрицательных мыслей. Благодаря этому нормализуется эмоциональное состояние.
Порядок выполнения упражнения:
Для этого упражнения нужно хорошо расслабиться. Сначала попробуй расслабить уголки рта, потом — все мышцы лица, после них — плечи.
Сосредоточься на мимике и положении тела: они показывают твои эмоции, мысли, внутреннее состояние. Попробуй изменить “язык” лица и тела путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы люди вокруг не заметили твоего напряжения.
Попробуй это упражнение в любых ситуациях, когда испытываешь стресс или дискомфорт.
Дыхательные упражнения — основа всех практик для расслабления.
Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.
Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.
Эти техники можно использовать для снятия эмоционального и физиологического напряжения в любое время.
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