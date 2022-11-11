Расслабиться любыми методами — три упражнения, которые помогут преодолеть состояние острого стресса

Все мы за свою жизнь переживаем стрессовые ситуации. Сейчас их уровень повысился, так что мы должны уметь справиться с этим состоянием.

Многие психологи советуют практиковать дыхательные упражнения, но иногда их может быть мало. Практический психолог Юлия Ворман рассказала о трех упражнениях, которые помогут преодолеть состояние острого стресса.

Упражнения для борьбы со стрессом

Техника остановки мыслей

Если правильно выполнять это упражнение, можно сместить фокус внимания с потока отрицательных мыслей. Благодаря этому нормализуется эмоциональное состояние.

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Порядок выполнения упражнения:

сосредоточься на потоке проходящих в эту минуту мыслей, осознай их (при этом можно, если позволяет ситуация, закрыть глаза); собери всю свою волю, мысленно представь кнопку стоп-сигнала или шлагбаум; вслух, достаточно твердо, скажи “стоп” и останови поток мыслей.

Минутка релаксации

Для этого упражнения нужно хорошо расслабиться. Сначала попробуй расслабить уголки рта, потом — все мышцы лица, после них — плечи.

Сосредоточься на мимике и положении тела: они показывают твои эмоции, мысли, внутреннее состояние. Попробуй изменить “язык” лица и тела путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы люди вокруг не заметили твоего напряжения.

Попробуй это упражнение в любых ситуациях, когда испытываешь стресс или дискомфорт.

Метод мобилизационного дыхания

Дыхательные упражнения — основа всех практик для расслабления.

Именно использование упражнений на глубокое дыхание помогает быстро снизить стресс разных уровней.

Эти техники можно использовать для снятия эмоционального и физиологического напряжения в любое время.

Постоянный стресс истощает. Ранее мы рассказывали, как поддержать нервную систему.

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