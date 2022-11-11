Психология

Расслабиться любыми методами — три упражнения, которые помогут преодолеть состояние острого стресса

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 ноября 2022, 10:00
Вправи, які допоможуть подолати стрес – поради психологині
Фото: Pexels

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