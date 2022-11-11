Розслабитися будь-якими методами — три вправи, які допоможуть подолати стан гострого стресу

Усі ми за своє життя переживаємо стресові ситуації. Зараз їхній рівень підвищився, тож ми маємо вміти впоратися з цим станом.

Багато психологів радять практикувати дихальні вправи, але інколи їх може бути замало. Практична психологиня Юлія Ворман розповіла про три вправи, які допоможуть подолати стан гострого стресу.

Вправи для боротьби зі стресом

Техніка зупинки думок

Якщо правильно виконувати цю вправу, то можна змістити фокус уваги з потоку негативних думок. Завдяки цьому нормалізується емоційний стан.

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Порядок виконання вправи:

зосередься на потоці думок, які проходять у цю хвилину, усвідом їх (при цьому можна, якщо дозволяє ситуація, заплющити очі); збери всю свою волю, подумки уяви кнопку стоп-сигналу чи шлагбаум; вголос, досить твердо, скажи “стоп” і зупини потік думок.

Хвилинка релаксації

Для цієї вправи треба добре розслабитися. Спершу спробуй розслабити куточки рота, потім — усі м’язи обличчя, після них — плечі.

Зосередься на міміці та положенні тіла: вони показують твої емоції, думки, внутрішній стан. Спробуй змінити “мову” обличчя та тіла, розслабивши м’язи і застосовуючи глибоке дихання, щоб люди навколо не помітили твоєї напруги.

Спробуй цю вправу під час будь-яких ситуацій, коли відчуваєш стрес чи дискомфорт.

Метод мобілізаційного дихання

Дихальні вправи — основа усіх практик для розслаблення.

Саме використання вправ на глибоке дихання допомагає швидко знизити стрес різних рівнів.

Ці техніки можна використовувати, щоб зняти емоційну та фізіологічну напругу у будь-який час.

Постійний стрес виснажує. Раніше ми розповідали, як підтримати нервову систему.

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