“Підрив Каховської ГЕС мене морально “заглушив”. Як допомогти собі жити далі?”

Росіяни спровокували одну з найбільших техногенних катастроф за останні десятиліття — підірвали Каховську ГЕС. Звідусіль ми бачимо новини про затоплені населені пункти, постраждалих людей та тварин.

Ми донатимо, збираємо речі для них, допомагаємо організувати евакуацію, привернути увагу світу та притягнути злочинців до відповідальності. Але такі новини сильно б’ють по нашому моральному стану.

Ми почуваємося виснаженими, спустошеними, нас розриває злість на ворога та ситуацію загалом, адже ми не можемо повернути час назад і зупинити катастрофу. Але треба знаходити сили жити далі, щоб підтримувати інших та будувати своє майбутнє та нашої країни.

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Психотерапевтка Яна Алавєранова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як допомогти собі оговтатися від негативних новин.

Як знайти сили жити далі після тяжких новин

— Біда такого масштабу збиває з ніг, тому почуватися виснаженим(-ою), безсилим(-ою) чи у відчаї зараз — не дивно. Треба попіклуватися про себе і допомогти тим, до кого можете дотягнутися, — говорить психотерапевтка.

Вона наголошує, що бути навіть віртуальним свідком такої біди — надзвичайно травматичний досвід і пікове навантаження для психіки. тому закликає подбати про себе в ці дні.

Не вимагай від себе енергійності, продуктивності, ефективності: щось зробив(-ла) — добре, цього достатньо.

Якщо є можливість, все важливе і нетермінове перенести — перенеси.

Хочеться з головою залізти під ковдру, обійняти кота і звернутися калачиком — ховайся і лежи.

Хочеться їсти — їж. Здають нерви і є заспокійливе — пий.

Хочеться з кимось поговорити чи когось почути — дзвони, пиши, їдь, не залишайся на самоті.

Зараз може бути дуже складно відірватися від новин, тож якщо не можеш припинити дивитися — дивися. Це дає ілюзію контролю, але після перегляду новин, обов’язково треба щось зробити.

Донать, роби репости у соціальних мережах, підтримуй інших, годуй власних дітей, себе чи звірів. Головне — не застрягти у спогляданні горя і власному безсиллі, — пояснює Яна.

Вона каже, що треба нагадувати собі їсти, пити, рухатися. Радить не мерзнути та тримати ноги у теплі. Можна робити щось буденне та зрозуміле: сходити в магазин чи прийняти душ.

— Такі прості дії повертають відчуття, що хоча б на щось ти можеш впливати, а це допомагає зрештою поволі виринати з безсилля та відчаю, — акцентує психотерапевтка.

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