Поради

“Підрив Каховської ГЕС мене морально “заглушив”. Як допомогти собі жити далі?”

Відповідає
Психотерапевтка Яна Алавєранова
Яна Алавєранова

Психотерапевтка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2023, 09:00
Як впоратися з негативними новинами: поради психотерапевтки

Поради

“Підрив Каховської ГЕС мене морально “заглушив”. Як допомогти собі жити далі?”
Відповідає
Психотерапевтка Яна Алавєранова
Яна Алавєранова
Психотерапевтка

“Як безпечно користуватися телефоном під час війни, щоб не стати жертвою ворога?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

“Чому вага перестала зменшуватися, хоч я займаюся спортом і харчуюсь правильно?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”
Відповідає
Катерина Мельник
Катерина Мельник
Лікар-дерматовенеролог, трихолог

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева
Сімейна лікарка, пульманологиня, алергологиня

“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”
Відповідає
“Підрив Каховської ГЕС мене морально “заглушив”. Як допомогти собі жити далі?”
Наталія Зарецька
Військова психологиня
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